Türkiye Gazetesi

Daha önce görülmemiş uygulama ile şekerli içeceklere bir ilginç vergi çeşidi konuldu. Daha önve görülmemiş uygulama ise duyanları şaşırttı. Kanada’nın Newfoundland-Labrador eyaleti hükümetinin "İçeceğinizi Bir Daha Düşünün" sloganı ile başlattığı uygulamayla enerji içecekleri, buzlu çaylar ve teneke kutularda satılanlar da dahil şekerli içeceklerin tamamına litre başına ilave 20 sent (2,8 TL) satış vergisi eklendi.

Newfoundland-Labrador Eyaleti Maliye Bakanı Siobhan Coady, uygulamanın amacının insanları daha sağlıklı içecek seçimleri yapmaya teşvik etmek olduğunu söyledi.

KARARDA OKULLARDAKİ BESLENME PROGRAMLARI ETKİLİ OLDU

Şekerle tatlandırılmış içeceklerin aşırı tüketiminin Tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık riskinin artmasına ve diş sağlığının bozulmasına yol açabileceğini kaydeden Coady, uygulamanın Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyeleri, Kanada Sağlıklı Beslenme Stratejisi ve Kanada Gıda Rehberi ile uyumlu olduğunu belirtti.

Çikolatalı süt ve katkısız meyve suları, şekerle tatlandırılmış içecek vergisinden muaf tutulurken, bu kararın okullardaki beslenme programları nedeniyle alındığı bilgisi paylaşıldı.

5 MİLYAR KANADA DOLARI YÜK GETİRİYOR

Eyalet hükümeti uygulama ile elde edeceği yıllık 9 milyon Kanada Doları (yaklaşık 125 milyon TL) vergi gelirini, fiziksel aktivite programları, doğum öncesi bebek beslenme girişimleri ve okul gıda programlarına aktaracak.

Ayrıca Alberta Üniversitesinden bir grup bilim insanının gerçekleştirdiği araştırmada, Kanada genelinde şekerli içecek ve yiyeceklerin neden olduğu sağlık sorunlarının ülke ekonomisine yıllık 5 milyar Kanada Doları yük getirdiği sonucuna ulaşıldı.

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