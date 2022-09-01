Türkiye Gazetesi

Nijerya Hava Kuvvetlerinden (NAF) yapılan açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Sambisa ormanında Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediği belirtildi. Açıklamaya göre, operasyonlarda 49 Boko Haram mensubu öldürüldü, çok sayıda terörist yaralı olarak kaçtı. Teröristlerin kamp ve sığınaklarının imha edildiği aktarılan açıklamada, teröristlere ait silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

20 BİNDEN FAZLA İNSANI KATLETTİLER

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Nijerya'da kilise saldırısı: 50 kişi öldü Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 50 kişinin öldüğü belirtildi.

Nijerya'daki silahlı baskında 48 kişi hayatını kaybetti Nijerya'nın Zamfara eyaletinde köylere düzenlenen silahlı saldırıda 48 kişi canından oldu.