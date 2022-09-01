Türkiye Gazetesi

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) heyeti, çatışmaların verdiği hasarı belirlemek için Zaporijya Nükleer Santrali'ne ulaştı.

Rus basınına göre, Zaporijya şehrinden çıkan Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Rafael Mariano Grossi öncülüğündeki heyeti taşıyan konvoy, Rus ordusunun kontrolündeki bölgeye girmek üzere Vasilyevka kontrol noktasından geçti.

Heyet incelemelerde bulunmak üzere Zaporijya Nükleer Santrali’ne ulaştı.

İKİ GÜÇ ÜNİTESİNDEN BİRİ KAPATILDI

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, sosyal medya hesabı üzerinden, heyetin santrale girdiğine dair bilgi paylaştı.

Bununla birlikte şirket, yaptığı paylaşımda, "Rus güçlerinin Zaporijya nükleer santral sahasına düzenlediği bir başka havan topu bombardımanı sonucunda acil durum koruması etkinleştirildi ve operasyonel beşinci güç ünitesi kapatıldı" ifadelerini kullandı.

Tesisdeki iki operasyonel reaktörden birinin Rus bombardımanı nedeniyle kapatıldığını söyleyen Energoatom, 6 numaralı güç ünitesinin Ukrayna enerji sisteminde çalışmaya devam ettiğinin, santralin kendi ihtiyaçları için elektrik sağladığının altını çizdi.

Reuters, bombardıman nedeniyle santralin kendi ihtiyaçları için kullanılan bir güç kaynağı hattının hasar gördüğünü ve yardımcı jeneratörlerin devreye sokulmasının gerektiğini aktardı.

Şirket, çalışmayan 2 numaralı güç ünitesinde dizel jeneratörlerin kullanıldığını da vurguladı.

TÜRKİYE'YE 677 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Türkiye'ye uzaklığı 677 kilometre olan santralde Altı nükleer reaktör bulunurken, 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Beyaz Saray: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nin çevresine asker yığdı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) yetkililerinin bölgeye erişiminin engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

AB'den Zaporijya Nükleer Santrali açıklaması: Durum endişe verici Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumun "aşırı derecede endişe verici" olduğunu bildirdi.

Zaporijya Nükleer Santrali’nin elektrik şebekesiyle bağlantısı ilk defa kesildi Dünyanın en büyük 10 nükleer santrali arasında bulunan Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesinin ilk kez koptuğu belirtildi.