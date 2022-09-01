Türkiye Gazetesi

Çin'de artan Covid-19 vakalarının ardından "Sıfır vaka" politikası kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Siçuan eyaletinin 21.2 milyon nüfüsa sahip başkenti Chengdu'da, bugün yerel saatle 18.00'de başlayan ve 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ev ihtiyaçlarının karşılanması için bir kişinin alışverişe gitmesine izin verileceği ve bu süreçte aşılama çalışmalarına hız verileceği bildirildi. Chengdu'da dün 157 Covid-19 vakası tespit edilmişti.

TEDBİRLER ARTIRILIYOR

Çin'in güneyindeki Shenzhen ve kuzeydoğusundaki Dalian kentleri başta olmak üzere birçok bölgede eğlence mekanları kapatıldı ve evden çalışma arttırıldı. Öte yandan Shenzhen kentinde Covid-19 salgını ile mücadele çerçevesinde dünyanın en büyük elektronik pazarı Huaqiangbei geçici olarak kapatılmış, yetkililer pazarın 3 ana binasının 2 Eylül’e kadar kapalı kalacağını belirtmişti.

Kuzey Kore'den Covid-19 açıklaması: Yüksek ateş vakaları grip kaynaklı Covid-19'a karşı zafer ilan eden Kuzey Kore, yüksek ateş vakalarının grip kaynaklı olduğunu bildirdi. İlk kez mayıs ayında vaka tespit edildiğini bildiren Kuzey Kore, 29 Temmuz'dan bu yana yeni şüpheli vaka bildirmedi.

DSÖ: Bu yıl 1 milyon kişi Covid-19’dan öldü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsle beraber maymun çiçeği virüsüyle ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Japonya Başbakanı Covid-19'a yakalandı Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın Covid-19 testi pozitif çıktı. Kishida’nın hafif ateş ve öksürük belirtileri gösterdiği açıklandı.