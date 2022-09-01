Türkiye Gazetesi

Eski Sovyetler Birliği’nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gorbaçov'a, Moskova'daki Merkezi Klinik Hastanesi'nde veda etti.

Putin, ziyareti sırasında, Gorbaçov'un tabutuna çiçek bıraktı. Bir süre Rus siyasetçiye ve fotoğrafına bakan Putin, daha sonra oradan ayrıldı.

CENAZE TÖRENİNE KATILAMAYACAK

Gorbaçov için 3 Eylül'de cenaze töreni düzenlenecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in "yoğun programı" nedeniyle törene katılamayacağını söyledi.

Peskov, "Veda töreninin 3 Eylül'de düzenleneceğini biliyoruz ama maalesef Başkan'ın çalışma programı, törene katılmasına izin vermiyor. Bu yüzden bugün veda etmeye karar verdi." dedi.

Peskov ayrıca, cenaze töreninde şeref kıtası olacağını da açıkladı.

TÖREN 3 EYLÜL'DE

Sovyet Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, uzun süren bir hastalıktan sonra 30 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.

Kommersant'ın haberine göre, Gorbaçov'un kızı Irina Virganskaya, babasının cenazesinin 3 Eylül'de Novodeviçi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.

Gorbaçov, aldığı kritik kararlarla Sovyetler tarihine damgasını vurmuştu.

ABD'den Gorbaçov açıklaması: Muhalif görüşler için alan oluşturdu ABD Dışişleri Bakanlığı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un ölümüne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Onun hayatı, idealleri gerçeğe dönüştürebilmenin güçlü bir hatırlatıcısıdır" ifadelerini kullandı.

Arşiv fotoğraflarıyla eski Sovyetler Birliği’nin son devlet başkanı Gorbaçov Eski Sovyetler Birliği’nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti.

Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, 91 yaşında hayatını kaybetti.