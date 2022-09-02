Türkiye Gazetesi

İsviçre Alpleri’nde ortaya çıkan bir durum, Avrupa’nın enerjiden çok daha hayati bir krizle karşı karşıya olduğunu gösterdi. Yeni bir araştırmaya göre, İsviçre’nin buzulları yüz yıldan daha kısa bir sürede hacminin yarısından fazlasını kaybetti ve bu yılki uzun ve sıcak yaz çözülmeyi hızlandırdı. Avrupa’nın su temini tehdit altında.

AVRUPA TEHLİKE ALTINDA

Su temini gibi hayati bir öneme de sahip olan buzullar artık tehlike altında. Örneğin İsviçre’de, deniz seviyesinden 3 bin metre yükseklikte buz görmeyi beklersiniz. Ancak bu irtifada devasa çıplak kayalık alanlar var.

İsviçre buzulları genellikle Avrupa’nın su kuleleri olarak anılır. Kış karını depolarlar ve yaz boyunca serbest bırakırlar, Avrupa’nın nehirleri ve mahsulleri için su sağlarlar ve nükleer santrallerini soğutmak için kullanırlar. İçme suları da bu kaynaktan gelir. Buzulların erimesi sonucu, bu yaz, Almanya’da Ren Nehri’nin su seviyesi iyice düştüğü için taşıma kesintiye uğradı. İsviçre’de de çok sığ ve çok sıcak olan nehirlerde binlerce balık telef oldu.

Fransa ve İsviçre’de nükleer santraller, onları soğutacak su sınırlı olduğu için kapasitelerini azaltmak zorunda kaldı.

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