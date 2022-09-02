Türkiye Gazetesi

Enerji krizi Avrupa’da sanayi sektörüne kilit vurmaya başladı. İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, fabrikanın genel müdürü Jens Olson, artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Olson, 100 farklı renkte kağıt ürettiklerini ve fabrikalarında 110 kişinin çalıştığını belirtti.

FİYATLARA ÖNLEM ÇAĞRISI

Artan elektrik fiyatları nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını kaydeden Olson, politikacıların yüksek elektrik fiyatlarına karşı önlem almasını istedi. Fabrikadan yapılan açıklamada, yıllık ödedikleri 30 milyon kron elektrik faturasının, 190 milyon krona çıktığı vurgulandı.

Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor! Son açıklama Belçika'dan: Önümüzdeki 5-10 kış korkunç geçecek Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş dolayısıyla büyüyen enerji krizi Avrupa'da derinleşiyor. Belçika Enerji Bakanı Straeten "Doğalgaz fiyatlarına sınır getirilmezse 5-10 kış korkunç geçecek" derken, Rus enerji şirketi Gazprom ise Fransız enerji şirketi Engie'ye gaz akışını azaltıyor. İngiltere'de ise enerji tavan fiyatının yüzde 80 artacağı belirtildi.

Fransızlar enerji krizi nedeniyle talaşlı ısıtmaya yöneldi Enerji krizi nedeniyle Fransa tasarruf planları dışında çareler arıyor. Fransa'da enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle halkın odun sobalarına yöneldiği ve talaş yakıtta talep patlaması yaşandığı aktarıldı.