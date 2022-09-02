Türkiye Gazetesi

Tayvanlı iş insanı ve mikroçip üreticisi United Microelectronics Corp şirketinin kurucusu Robert Tsao, Tayvan’ın sivil savunma kuvvetlerini güçlendirmek için kendi cebinden tam 1 milyar Tayvan doları (32 milyon dolar) vereceğini söyledi. Tayvan’ın Çin işgalinden korumak için bu paranın sivil savunma güçlerinin eğitiminde ve donanımlarında kullanılacağı aktarıldı. Tsao, 3,3 milyon ‘sivil savaşçı’ ve nişancı yetiştirme planını da açıklamış oldu.

Tayvan ve Çin arasında son birkaç aydır gerilim had safhada. Çin, Tayvan adasının üzerinde savaş uçaklarını uçurmasının yanı sıra savaş gemilerini de Tayvan Boğazı’na ilerletiyor. Perşembe günü Tayvan Savunma Bakanlığı, askerlerinin Tayvan'ın Kinmen adaları üzerinde bir Çin insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

TAYVANLI İŞ ADAMINDAN ÜLKESİNE DESTEK

75 yaşındaki Tayvanlı iş adamı Tsao, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Tayvan'a yönelik tehdidinin büyüdüğünü söyledi. Kurşun geçirmez yelek ve kask takarak kameraların karşısına geçen Tsao, üç yılda üç milyon insanı eğitmek için fon sağlayacağının sözünü verdi.

Tayvan’ın sivil savunma örgütü Kuma Akademisi ile birlikte çalışarak, paranın yüzde 60'ının bir savaşçı ordusu kurmaya ve yüzde 40'ının ise harcanacağı belirtildi. Bu arada mikroçip üreticisi şirketin kurucusu Tsao, eskiden Tayvan'ın Çin ile birleşmesinden yanaydı ve hatta Tayvan hükümetinin şirketine açtığı soruşturmayı protesto etmek için vatandaşlıktan bile çıkmıştı. Ancak Radio Free Asia'ya yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin özellikle Yuen Long metro istasyonu saldırısına yönelik yaptığı baskı nedeniyle fikrini değiştirdiğini söyledi. Tsao, ayrıca Singapur vatandaşlığından çıktığını, Tayvan vatandaşlığının iade edildiğini ve halkının yanında olarak, Tayvan'da ölmek istediğini belirtti.

Çin-Tayvan krizinde sıcak gelişme: Hava sahasına giren İHA etkisiz hale getirildi ABD Temsilciler Meclisi başkanı Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin etkileri sürüyor. Tayvan üzerinde uçuşlarını sürdüren Çin’in İHA tacizleri devam ederken Tayvan ordusu, bugün hava sahasına giren bir İHA’yı düşürdüğünü açıkladı.

Çin Tayvan-ABD hattında yüksek gerilim: 62 savaş uçağı ve 7 gemi bölgede Tayvan Savunma Bakanlığı, dün, gün içinde Çin'e ait 62 savaş uçağı ve 7 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi. Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini arttırdığı gözleniyor.