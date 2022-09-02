Türkiye Gazetesi

American Thinker dergisi, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı. ABD’nin diğer ülkelere sağladığı silahların kontrolünü kaybettiği ve dış pazarlarda silahların dolaşımını kontrol edemediği ileri sürüldü. Üstelik dergi bu iddianın kaynağının hükümet yetkilileri olduğunu söylüyor.

ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahları da incelemeye alan dergi editörleri, yardımları denetlemesi gereken hükümet yetkililerinin silahların nereye gittiğine dair bilgi sahibi olmadığını iddia etti. Ayrıca silahları teslim eden ABD’li yetkililerin yalnızca makbuz aldığı ve başka bir kontrol mekanizması kurmadığı da aktarıldı.

ORTADOĞU’YA ABD’DEN SİLAH AKIŞI

SIPRİ Silah Transferi Veritabanı’ndaki bilgilere göre, ABD Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve Irak başta olmak üzere daha çok Ortadoğu ülkeleri olmak üzere birçok ülkedeki çeşitli gruplara silah gönderiyor.

Bununla birlikte, ABD yasal olmayan yollarla PKK’nın Suriye kolu YPG/PYD’ye silah yardımı yapıyor. Zaten ABD, PKK’yı da YPG’yi de terörist grup olarak tanımlamıyor.

Almanya'dan Ukrayna'ya kötü haber! Silah yardımını durduruyorlar Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukrayna'ya silah yardımı yapmanın artık mümkün olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden duyurdu: Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar dolarlık silah yardımı Rusya işgali altındaki Ukrayna'ya ABD'den silah ve savunma yardımı yapılacak. ABD Başkanı Joe Biden, 'Bağımsızlık Günü' dolayısıyla Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu.