Türkiye Gazetesi

Çin’in en büyük eyaletlerinden biri olan Sıchuan’da artan COVID-19 vakalarının önüne geçilememesinin ardından Çin, yine tam kapanma kararı aldı. Sıchuan’ın en büyük şehri olan Chengdu’da uygulanmasına karar verilen 4 günlük kapanma haberinin yayılmasının ardından halk marketlere akın etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, panik yaşayan vatandaşların süpermarketleri doldurduğu, market raflarının boşaldığı görüldü.

Sıchuan polisinin 1 Eylül günü kapanma kararını açıklamasına rağmen kararı önceden söyleyen bir kişi, halkı kışkırttığı ve marketlere akın etmesine neden olduğu iddiasıyla 15 gün boyunca gözaltında tutuldu.

Koronavirüs bitti derken geri döndü... Çin'den 4 günlük sokağa çıkma yasağı! Çin koronavirüsle mücadelede yürttüğü 'sıfır vaka' kuralında önlemleri sıklaştırdı. Chengdu kentinde artan Covid-19 vakalarının ardından 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Türkiye'nin en çok test veren kişisiydi, korktuğu başına geldi! 138. testinde koronavirüse yakalandı ​Samsun'da yaşayan 62 yaşındaki Kaşif Sevinç, Türkiye’de en çok korona testi yaptıran kişi olduğu tahmin ediliyor. Sevinç pandemi başladığın bu yana 137 kez test yaptırdı ve 138’inci korona testi pozitif çıktı. 62 yaşındaki Sevinç, "O kadar test yaptırdım. Sonunda ben de bu virüse yakalandım" dedi.