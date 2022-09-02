Türkiye Gazetesi

Dünya çapında Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan akaryakıt fiyatları Belçika'da da el yakıyor. Yüksek fiyatlardan bıkan vatandaşlar, daha ucuza akaryakıt satın almak için ülke değiştiriyor. Öyle ki sınır komşularının kapısını çalan Belçikalılar bidonlarla gidip akaryakıt satın alıp ülkelerine dönüyor.

FRANSA VE BELÇİKA ARASI AKARYAKIT FİYATLARI 30 SENT KADAR FARK EDİYOR

Belçika basınında yer alan habere göre, yüksek benzin ve mazot fiyatları vatandaşların bu ürünleri başka ülkelerden temin etmesine neden oluyor.

Fransa hükümetinin akaryakıtta indirimi artırması nedeniyle bu ülke ile komşusu Belçika arasında benzin ve mazot fiyatları 30 sent kadar açıldı. Fransa'daki bazı benzin istasyonlarının ek indirim kampanyaları uygulamasıyla bu fark 50 sente kadar çıkıyor.

BELÇİKALILAR BİR DEPO AKARYAKITA 12-20 EURO DAHA AZ ÖDÜYOR

Bu nedenle özellikle sınıra yakın bölgelerde oturan Belçikalılar araçlarına akaryakıtlarını Fransa'dan alarak tasarruf ediyor.

Aracına yaklaşık 40 litre yakıt alan bir Belçikalı bu ürüne kendi ülkesinden yaklaşık 12 ila 20 euro daha az ödemiş oluyor.

Özellikle sınıra 50 kilometre mesafedeki bölgelerden yoğun şekilde Fransa'ya yakıt almaya gidiliyor.

BİDONLARLA İLAVE AKARYAKIT ALIYORLAR

Bazı Belçikalılar daha fazla tasarruf etmek için araçlarının deposunu doldurduktan sonra yanlarında götürdükleri bidonları da dolduruyor.

Mevcut kurallar göre bir aracın, deposunun dışında bidonla en fazla 10 litre akaryakıtla sınırı geçmesine izin veriliyor. Ancak iki ülke arasındaki sınırda bu durum denetlenmediği için pek çok Belçikalı limitlerin çok üzerinde akaryakıtı bidonlarla getiriyor.

Bu durum, Belçika'nın Fransa sınırına yakın bölgelerindeki akaryakıt istasyonlarının da tepkisini çekiyor.

Öte yandan Belçika'daki istasyonlar yakıt satamamaktan şikayet ediyor.

Halihazırda Belçika'da benzinin litre fiyatı 1,72 euro, mazotun litre fiyatı da 2,07 euro seviyesine bulunuyor.

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