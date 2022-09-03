Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Yunanistan’daki PKK kampı Lavrion’un, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nce korunduğu ortaya çıktı. Kampta eğitim aldıktan sonra gittiği Irak’ta güvenlik güçlerine teslim olan terörist K.T. kampın bulunduğu alanın Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nce askeri yasak bölge kapsamında korunduğunu ifade etti. Kan davası bahanesi ile bir Avrupa ülkesine iltica talebinde bulunarak mülteci kampında dokuz ay kaldığını söyleyen K.T., kampta Cemal kod adlı terör örgütü mensubuyla tanışarak terör örgütüne katılmaya karar verdiğini anlattı. Kendisine Cemal kod adlı terörist tarafından sahte kimlik tedarik edildiğini ve 14 gün boyunca ideolojik eğitim gördüğünü aktaran K.T., eğitimden 10 gün sonra Harun kod adlı terör örgütü mensubu ile birlikte sahte Yunanistan pasaportu kullanarak Yunanistan’a geçtiğini, Baran kod adlı terör örgütü mensubunun kendilerini karşılayarak Lavrion kampına götürdüğünü açıkladı.

YASAK BÖLGE KAPSAMINA ALMIŞLAR

Kampta mültecilerle birlikte çeşitli dernek ve kuruluşlar adı altında örgütsel faaliyetler gösterildiğini aktaran K.T., kampın bulunduğu alanın Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nce askeri yasak bölge kapsamında korunduğunu ifade etti. K.T. ayrıca, Lavrion kampının, terör örgütüne katılım sağlama ve ideolojik eğitim verme, Suriye’den kaçan mültecilere propaganda yapma, terör örgütü mensuplarınca Avrupa ülkeleri ile Suriye ve Irak arasında bekleme-dağıtım noktası olarak kullanıldığını belirtti. Kampta MLKP terör örgüt mensuplarının da bulunduğunu söyleyen K.T., Lavrion kampında ideolojik eğitim aldığını ve daha sonra Yunanistan’da PKK/KCK sorumluluğunda bulunan başka bir kampa götürülerek 1 hafta kaldığını ve 2021 yılında Harun adlı terör örgütü mensubu ile birlikte sivil hava yolu vasıtasıyla Irak’a gittiklerini söyledi. Yetkililer, örgütün Avrupa ve özellikle Yunanistan’da görmüş olduğu destek sayesinde sempatizanlarını, sahte Yunanistan pasaportu ile Avrupa ülkelerinden bu kampa getirdiğini, sahte Suudi Arabistan pasaportu kullanarak Dubai üzerinden Irak barınma alanlarına ya da Suriye bölgesine gönderdiğini aktardı.

Yunan’dan jetlerimize 1 haftada 3. taciz Atina yönetimi tahrik etmeye devam ediyor. Bu defa Girit adasında konuşlu Yunanistan’a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atıldı. “Düşmanca harekete’’ rağmen uçaklarımız üslerine emniyetle döndü.

Mülteci değil terör kampı Yunanistan’daki sözde ‘mülteci kampı’ Lavrion’da terör örgütü PKK/YPG, Avrupa ülkelerinden gelen mensuplarını altı ay süreyle eğittikten sonra Irak’a gönderiyor. Terör yuvasında MLKP ve DHKP-C mensuplarının da barındığı belirtildi.