Türkiye Gazetesi

The Guardian’ın haberine göre, ABD bu hafta ikinci defa İran'ı denizde ele geçirmeye çalıştığı ABD askeri yelkenli insansız deniz araçlarını iade etmeye zorladı. ABD ordusu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, ismini açıklamayan bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, İranlıların insansız deniz araçlarını gizlice ele geçirmeye çalıştıklarını öne sürdü. Yetkili isim, İran donanmasına ait bir savaş gemisinin Perşembe günü iki ABD yelkenli insansız deniz aracını sudan çıkardığını ve ardından üzerlerini muşamba ile kapattığını söyledi.

ABD'li bir yetkili, İran’ın ilk başta insansız deniz araçlarını ele geçirdiğini reddettiğini ancak daha sonra Cuma günü olay yerine yaklaşan ABD savaş gemilerine iade ettiğini belirtti.

“(İran donanması) fırkateyni Camaran, ABD filosunu uyardıktan sonra muhtemel bir kazayı önlemek için Perşembe günü iki gemiye el koydu. Uluslararası nakliye yolları emniyete alındıktan sonra iki gemi güvenli bir alana bırakıldı” açıklaması yapıldı.

Cuma günü İran televizyonlarında, İranlı askerlerin gemilerinin güvertesinden iki insansız deniz aracını denize ittiği gösterildi. Salı günü ise ABD donanması, İran Devrim Muhafızları deniz kuvvetlerinin Körfez'deki ABD 5. Filosu tarafından işletilen insansız bir gemiyi ele geçirme girişimini engellediğini açıkladı. İran, insansız deniz aracının deniz trafiği için bir tehlike oluşturduğunu belirtti.

İRAN-ABD DONANMALARI ARASINDA YARIŞ

İran, Husi hareketini desteklediği Yemen kıyısı yakınlarında Kızıldeniz’deki donanma varlığını artırıyor. Tahran yönetimi, petrol tankerlerini ve ticaret gemilerini deniz korsanlarından korumak için bir yıl kadar önce bölgeye donanma gücü göndermeye başlamıştı.

İran, deniz kuvvetlerinin İran gemilerinin geçişini güvence altına almak ve akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele etmek için Muhafızların devriyelerini artırdığını söyleyerek ABD'yi Körfez'deki askeri faaliyetleri konusunda uyardı. Bu arada ABD ordusu, bölgedeki deniz tabanlı insansız araçlarının kullanımını genişletti.

İran'ın ABD insansız deniz araçlarını kopyalamak amacıyla ele geçirip geçirmediği ise henüz belirsiz. The Guardian’ın iddiasına göre, İran'ın insansız hava araçlarından bazılarının temeli, diğer ülkelerin insansız hava araçlarına dayanıyor. İran’ın 2011'de ABD’ye ait RQ-170 Sentinel keşif uçağını kopyalamaya çalıştığı da ileri sürüldü.

İran'dan ABD'ye hamle: İki insansız deniz aracını kısa süreli alıkoydu İran, Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki insansız deniz aracını "deniz güvenliğini tehlikeye attığı" gerekçesiyle geçici olarak alıkoyduğunu daha sonra serbest bıraktığını duyurdu. Devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, İranlı askerlerin bir geminin güvertesinden iki insansız aracı denize ittiği görüldü.

İran, ABD gemisini kaçırmaya çalıştı İran, Basra Körfezi'nde ABD’ye ait bir insansız yüzey gemisini ele geçirmeye çalıştı. Ardından bölgede gergin anlar yaşandı.