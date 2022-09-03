Türkiye Gazetesi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta asker kaybının 49 bini geçtiğini ileri sürdü. Açıklamada, 24 Şubat-3 Eylül döneminde, Ukrayna'da 49 bin 050 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bu dönemde Ruslara ait 235 uçak, 205 helikopter, 2 bin 34 tank, 4 bin 403 zırhlı araç, bin 134 top, 293 roketatar ve 153 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.

Rus güçlerinin 3 bin 268 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 864 insansız hava aracını yitirdiği ifade edilen açıklamada, Rusların fırlattığı 203 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada ise, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti.

UKRAYNA UÇAKLARI HAVALANDI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının bir diğer açıklamasında ise Ukrayna Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların son 24 saatte 40'tan fazla sorti yaptığı bildirildi. Açıklamada, Rus ordusuna ait birkaç komuta merkezi ile bir mühimmat deposunun uçaklarca imha edildiği belirtildi. Ukrayna'ya ait Bayraktar TB2 SİHA'larla Rus ordusuna ait 2 zırhlı aracın da imha edildiği kaydedildi.

Rusya, robot terminatörü Ukrayna cephesine sürdü Rus lider Putin dünyanın ilk robot askerini Ukrayna cephesine sürdü. Yapay zekâlı robot asker Fedor, üreticileri tarafından ‘tam bir terminatör’ olarak tanımlanıyor. Bir yıldır savaş eğitimi alan Fedor, Herson’daki savaş hattında görevlendirildi.

Tahıl yüklü 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.