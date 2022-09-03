Türkiye Gazetesi

Filistin Esirler Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerleri tarafından bir süre önce ‘Kudüs'e izinsiz girdiği’ gerekçesiyle gözaltına alınarak cezaevine gönderilen 40 yaşındaki Filistinli Musa Harun Ebu Mehamid'in sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından birkaç gün önce İsrail'deki Assaf Harofeh Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi. Filistinli tutuklunun bu sabah saatlerinde hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Açıklamada, ‘Ebu Mehamid'in kasıtlı bir şekilde tıbbi ihmale maruz kaldığı ve ölümünden tümüyle İsrail'in sorumlu olduğu’ şeklinde bir iddia yer aldı. Ebu Mehamid'in tam olarak ne zaman gözaltına alınarak cezaevine gönderildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

ULUSLARARASI SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ebu Mehamid'in ölümüyle ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu. Bakanlık yazılı açıklama yaparak, "İsrail cezaevi yönetiminin Filistinli tutuklulara karşı uyguladığı tıbbi ihmal siyaseti sonucu Ebu Mehamid'in şehit olmasından tümüyle İsrail'in sorumlu olduğu" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplum, Kızılhaç Komitesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi başta olmak üzere BM'ye bağlı ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan 'Filistinli tutukluların karşılaştığı ihmallerle ilgili ahlaki ve hukuki sorumluluklarını üstlenmeleri' talep edildi.

İsrail güçleri, Filistin'in Nablus kentine saldırdı: 25 yaralı İsrail güçlerinin, Filistin’in Nablus kentine bağlı Rujeib kasabasında bir evi kuşatarak saldırı düzenlemesi sonucu 25 Filistinli yaralandı.

AB ülkelerinden İsrail açıklaması: Filistin toplum kuruluşlarına baskın yapıyor Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç Dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Filistinli 6 sivil toplum kuruluşuna (STK) baskın yapıp mühürlemesinden endişe ediliyor.