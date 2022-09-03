Türkiye Gazetesi

Şubat ayından bu yana dünyanın gözü Rusya-Ukrayna savaşında. Birçok ülke, Rus lider Vladimir Putin'in askeri harekat emri sonrası Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar uyguladı ancak Putin geri adım atmıyor. Şubat ayında başlayan işgal girişimi hala sürerken, Rusya'nın en büyük kozu ise enerji. Ayrıca dünyanın en önemli tahıl ihracatçısı konumunda olan iki ülkeden sevkiyatların aksaması gıda krizini de beraberinde getirdi.

Enerji ve gıda krizinin baş göstermesi ile birlikte tüm dünya telaşa kapılırken, Türkiye savaşta diplomasi trafiğini yürüten ve masada başarılara imza atan ülke olarak kayıtlara geçti. Birçok Avrupa ülkesi Türkiye'nin başarılarına yönelik peş peşe analizler yaparken, ABD'li gazete The Hill bunlara bir yenisini ekledi.

TÜRKİYE DİPLOMASİ ZAFERİNE İMZA ATTI

Küresel siyasette yankıları süren savaşta Türkiye'nin diplomasi zaferine imza attığı belirtilirken, The Hill’de yayınlanan analizde Türkiye’nin önemine vurgu yapıldı. Türkiye'nin barış görüşmelerinde ve tahıl sevkiyatında öncülük ettiği belirtilen yazıda Türkiye'nin "Batı kanadına döndürülmesi gerektiği" belirtildi.

"ABD ile Rusya arasındaki savaşta Türkiye'nin suyuna gitmek" başlığıyla yayımlanan yazıda, "Ukrayna savaşına rağmen, Rus-Türk ekonomik bağlarının derinleştiğine dair son açıklamalar, ABD'yi Rusya'nın daha geniş stratejisini hesaba katmaya zorluyor" ifadeleri kullanıldı.

The Hill gazetesinde kaleme alınan analizde Türkiye'nin savaş ve sonrasındaki rolü ele alındı ve Türkiye'den 'ABD tarafından mutlaka kendi tarafına çekilmesi gereken bir müttefik' olarak söz edildi.



The Hill, analizi "ABD ile Rusya arasındaki savaşta Türkiye'nin suyuna gitmek" başlığı ile yayımladı.

"RUSYA'NIN HEDEFİ TÜRKİYE'Yİ NATO'DAN ÇIKARIP KENDİ YANINA ÇEKMEK"

Rusya'nın yıllardır öncelikli hedefinin Türkiye'yi NATO'dan çıkarıp kendi yanına çekmek olduğunu iddia eden gazete, Kremlin'in, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki stratejik hedefi doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

"TÜRKİYE, RUSYA İÇİN ÖLÜMCÜL VE TARİHİ BİR TEHDİT"

Analizde, Beyaz Saray'ın artık bu gerçekleri görmezden gelemeyeceği belirtilirken, "Türkiye, Batı kanadına döndürülmeli. ABD, Türkiye'nin uyumunu sağlamak için gerekli olumlu ve olumsuz teşvikleri uygulamalı" uyarısında bulunuldu.

Türkiye'nin geniş askeri teknolojik gücüne ve stratejik önemine de gönderme yapan gazete, Moskova'nın, Ankara'yı siyasi-stratejik yönelimini tersine çevirme arzusunun nedenini ise, "NATO'nun sağlam bir üyesi olan Türkiye, Rusya için ölümcül ve tarihi bir tehdit" sözleriyle açıkladı.

Rusya'nın 'Türkiye'yi Batı'dan ayırmayı ve böylece Doğu Akdeniz'e bir deniz yolu açmayı umduğunu' belirten Hill, ABD'nin, Rusya'nın yeniden yönelim için oluşturduğu teşvikleri ortadan kaldırmak ve Ukrayna'yı Kırım'ın kurtuluşunda desteklemek üzere jeopolitik durumu değiştirmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Bloomberg'den dikkat çeken 'Türkiye ekonomisi' analizi: Yüksek enflasyona rağmen büyüyor Dünyada yaşanan ekonomik darboğaz ve ülkede yükselen enflasyona rağmen Türkiye ekonomisi büyümeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta konu ile ilgili değerlendirmede bulunan İngiliz The Economist'in ardından bir değerlendirme de ABD menşeili Bloomberg'den geldi. Yapılan analizde, artan enflasyon karşısında dahi Türk ekonomisinin rayında ilerlediğine vurgu yapıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ihracat, üretim, istihdam' mesajı hatırlatıldı.

ABD basınından dikkat çeken Türkiye analizi: Ankara’nın yaklaşımı Batı’ya ders olsun ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Türkiye’nin başarısını sayfasına taşıdı. Dikkat çeken Türkiye analizinde Türkiye’nin Ukrayna ile güvenlik, Rusya ile enerji iş birliğine kadar birçok alanda uyguladığı diplomasi Batı’ya örnek gösterildi. Rusya ve Ukrayna’yı masaya oturtabilecek tek ülke olan Ankara, dünyaya diplomasi dersi veriyor.