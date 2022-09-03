Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanlığı ikametgahı Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptıkları telefon görüşmesinde Güney Kafkasya’daki mevcut durumu konuştu. Ermenistan-Azerbaycan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması, bölgede ekonomik ve ulaşım bağlarının kurulması için koordineli çabaların önemine dikkat çekilen görüşmede, bu kapsamda Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin kasım 2020, ocak 2021 ve kasım 2021'de imzaladığı üçlü anlaşmaların tutarlı bir şekilde uygulanması niyeti teyit edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 31 Ağustos’ta Brüksel’de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi. Ekonomik, ticari, enerji ve beşeri konular dahil ikili gündemdeki bazı konuların da ele alındığı görüşmede, temasların devam etmesi kararlaştırıldı.

LAÇIN AZERBAYCAN'IN

Bu arada, geçtiğimiz günlerde Dağlık Karabağ bölgesindeki bazı köylerin kontrolü tamamen Azerbaycan'a geçti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Twitter hesabından, "Bugün 26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar, Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrinde konuşlandırıldı. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Bu vesileyle tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azerbaycan!" paylaşımında bulundu.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilen, Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı "Laçın koridoru" diye bilinen güzergahtan hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfus ayrıldı ve bu bölge, Bakü yönetiminin kontrolüne geçti.

Aliyev dünyaya duyurdu: Laçn şehri Azerbaycan'a geçti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçtiğini duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da bu sonuçtan mutluluk duyulduğu bildirildi.

Ermenistan'a 'intikam' operasyonu! Azerbaycan şehidinin kanını yerde bırakmadı Karabağ'da 30 yıllık Ermeni işgalini bitiren savaşın ardından bölge geneli artan Ermeni tahrikleri Azerbaycan ordusunu harekete geçirdi. Laçin hattında Anar Kazımov isimli Azerbaycan askerinin şehit olduğu son taciz bardağı taşıran damla oldu ve bölge genelinde "Kısas" ismi verilen kapsamlı harekât başladı.