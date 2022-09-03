Türkiye Gazetesi

Terör örgütütnün hedefinde bu kez insani yardım taşıyan kamyonlar var. Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'nin Hiran bölgesinde zor durumda olan insanlara gıda yardımı taşıyan kamyonları hedef aldı. Baladweyne kentinden hareket eden gıda kamyonları, Mahas kasabasına gıda yardımı götürüyordu. Saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA KAMYON YAKILDI

Bölge sakinlerinden Farah Aden tarafından yapılan açıklamada, "Eş-Şebab 18 kişiyi öldürdü ve Mahas kasabasına gıda yardımı taşıyan çok sayıda kamyonu yaktı" ifadeleri kullanıldı.

17 Temmuz’da Somali’nin Jowhar şehrinde Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda, bomba yüklü bir aracın Somalili siyasetçilerin bulunduğu bir otele çarpması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda 15’ten fazla kişi ise yaralanmıştı.

Somali’de otele bombalı ve silahlı saldırı: 15 kişi öldü Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir otele El-Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütü saldırı düzenledi. Cuma akşamı Hayat Hotel’e yapılan silahlı ve bombalı saldırıda oteli ele geçiren örgüt mensupları, en az 15 kişiyi ise öldürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Somalili mevkidaşı Şeyh Mahmud ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Somali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Somali'de bombalı saldırıda ölü sayısı 20'ye çıktı Somali’nin Aşağı Şabel bölgesinde dün düzenlenen 2 ayrı bombalı saldırılarda Belediye Başkanı Abdullahi Ali Wafow dahil 20 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Marka şehrinde düzenlenen bombalı saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği belirtildi.