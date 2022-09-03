Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin uluslararası arenada askeri ve ekonomik başarılarına yönelik hazımsızlıkla, provokasyon yapmaktan çekinmeyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yine adından bir skandalla bahsettirdi. Miçotakis'in, GKRY Lideri Anastasiadis'in Atina'yı ziyareti sırasında hediye ettiği uçakta Türkiye'ye yönelik yeni bir provokasyonun simgesi olan bir yazı yer aldığı görüldü.

UÇAK HEDİYESİNDE SKANDAL AYRINTI

Miçotakis'in hediye ettiği uçakta Türkiye'ye yönelik yeni bir provokasyonun simgesi olan bir yazı yer aldığı görüldü. Yunanistan Başbakanlık Basın Ofisi tarafından paylaşılan fotoğrafta uçağın üstündeki "Kıbrıs Cumhuriyeti" ifadesi dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yoksayıldığı ifade yeni bir krizin fitilini ateşledi.



Atina hediye edilen bu uçağı, Rafale ve Falcon tipi uçakları da üreten Fransız şirketi Dassault'tan ücretsiz temin etmişti.

Anastasiadis, hediyeyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Kıbrıs halkı ve hükümeti adına olduğu kadar kendim adına da size çok teşekkür etmek istiyorum. Belki de başkanlık uçağı olmayan tek AB ülkesiydik ve en önemlisi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yalnız bırakılmışlığı nedeniyle Brüksel'e normal bir gezi iki gün fazladan anlamına gelebiliyordu.”

"TÜRK REVİZYONİZMİYLE YÜZLEŞEBİLECEĞİZ"

Rum lider Anastasiadis görüşmenin ardından ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs ve Yunanistan güçlü işbirliğiyle ve ulusal birlik ve dayanışma kisvesi altında çalışmayı sürdürecek. Böylece birtakım önemli güçlüklerele, özellikle de Türk revizyonizmiyle yüzleşebileceğiz."

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