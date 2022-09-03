Türkiye Gazetesi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) iki yıl önce duyurduğu ve büyük bir heyecanla beklenen projesi 'Artemis I' hidrojen sızıntısı sorunu nedeniyle bir hafta içinde ikinci kez iptal edildi.

SIZINTI BİR TÜRLÜ GİDERİLEMEDİ

NASA'nın Artemis misyonu için bugün planlanan roket fırlatma girişimi, tehlikeli yakıt sızıntısı nedeniyle ertelendi. NASA, Artemis I Ay görevinin hidrojen tankında bir sızıntı bulunması dolayısıyla fırlatmanın iptal edildiğini aktarırken, yetkilerin sızıntıyı çözmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu belirtildi.

İKİNCİ KEZ ERTELENDİ

NASA tarafından yapılan açıklamada, "Artemis I'in Ay görevi ertelendi. Ekipler, rokete yakıt aktaran donanımdaki sızıntı ile ilgili bir sorunu çözmeye çalıştı ancak başarısız oldu. Artemis I görevinin tanklanması sırasında, rokete yakıt aktarmaya çalışırken bir sızıntı meydana geldi. Şimdiye kadar düzeltme girişimleri başarısız oldu" denildi.

Lansman Direktörü Charlie Blackwell-Thompson ve ekibinin sızıntıyı kapatmaya çalışmalarına rağmen sızıntının devam ettiği belirtildi. Blackwell-Thompson'ın, 3 ila 4 saatlik çabanın ardından geri sayımı durdurduğu aktarıldı. Bugün meydana gelen sorunun Uzay Fırlatma Sisteminin tabanında, 20 santimetrelik bir göbek hattının hidrojeni getirdiği arayüzde olduğu belirtildi.

UÇUŞ 6 HAFTA SÜRECEK

Florida eyaletindeki Cape Canaveral’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılacak olan SLS-Orion uzay aracının lansmanının bugün yerel saatle 14:17'de başlaması ve iki saat sürmesi planlanmıştı. SLS-Orion uzay aracının Ay’ın etrafında mürettebatsız 6 haftalık test uçuşunu gerçekleştirip Dünya’ya dönmesi planlanıyor.

SORUNLAR ARTIYOR

Bu hafta Pazartesi günü yapılan ilk fırlatma girişimi ise motor arızası ve hava sorunları nedeniyle engellenmişti.

NASA, Artemis uzay görevi ile 1970'lerdeki Apollo Projesi'nin devamı olarak, Ay'a yeniden yeniden insan göndermeyi hedefliyor. Artemis görevi ayrıca Ay'a mürettebatsız uzay araçları da göndermeyi hedefliyor.

Arıza nedeniyle ertelenmişti... NASA Artemis Ay görevinin yeni tarihini açıkladı Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Orion Uzay Aracı'nı Ay yörüngesine taşıyacak Artemis görevi çerçevesindeki Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin Cumartesi günü fırlatılacağını duyuruldu.

NASA Artemis görevinde kritik projeyi erteledi NASA, 27 Haziran Pazartesi günü Ay'a fırlatmayı planladığı küçük bir küp uydu planını ertelemek zorunda kaldı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, fırlatma tarihinin 28 Haziran Salı olduğunu açıkladı.

'Apollo Mavi' ve 'Artemis Pembe' rekor fiyata satıldı İsviçre'de açık artırmaya çıkarılan "Apollo Mavi" ve "Artemis Pembe" elmas küpeler yaklaşık 51 milyon dolara satıldı.