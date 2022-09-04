Türkiye Gazetesi

Başkent Moskova’daki Sendikalar Evi’nde düzenlenen törende, Gorbaçov’un tabutu başında eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, siyasetçiler, büyükelçiler ve sanatçılar saygı duruşunda bulundu. Gorbaçov’un ailesinin ve yakınlarının yer aldığı cenaze töreni daha sonra halka da açıldı. Cenaze töreni öncesi binlerce kişi salon dışında toplanırken TSİ 14.00’te tamamlanması planlanan tören, halkın yoğun katılımı sebebiyle uzatıldı. Törenin ardından Gorbaçov’un naaşı, eşinin bulunduğu Moskova’daki Novodeviciy mezarlığına defnedildi. Siyasetçiler, büyükelçiler ve sanatçıların katıldığı cenaze törenine yabancı liderlerden sadece Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldı. Soğuk Savaşı bitiren Gorbaçov’un 25 Aralık 1991’de görevi bırakmasıyla SSCB resmen dağılmıştı.

Putin'den, Mihail Gorbaçov'a veda... Rusya Devlet Başkanı Putin, iki gün önce hayatını kaybeden Sovyetler'in son lideri Mihail Gorbaçov'un tabutuna çiçek bıraktı. Kremlin, Putin'in yoğun programı nedeniyle cenaze törenine katılamayacağını açıkladı.

ABD'den Gorbaçov açıklaması: Muhalif görüşler için alan oluşturdu ABD Dışişleri Bakanlığı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un ölümüne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Onun hayatı, idealleri gerçeğe dönüştürebilmenin güçlü bir hatırlatıcısıdır" ifadelerini kullandı.