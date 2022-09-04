Türkiye Gazetesi

Savaşın ardından Rusya ve Ukrayna’yı aynı masada buluşturan Ankara, Tahıl Koridoru Anlaşması ile hem diplomatik bir zafere imza attı, hem de dünyayı küresel gıda krizinden kurtardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerindeki bu diplomatik başarıya dünyadan övgüler yağdı. Son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, yakın zamanda Rusya’nın Ukrayna’daki tahıl ablukasını sona erdirmeye yardımcı olan “Türkiye’nin vazgeçilmez küresel liderliği”nden ötürü tebrik etti. Her fırsatta Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin attığı adımlardan rahatsızlığını açıkça ifade ederek “Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?” demişti. İngiltere Başbakanı Johnson’un ifadeleri, Macron’a cevap olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Macron'a şok: Hakaret ve protestolar, ziyareti yarım bıraktırdı Oran kentini ziyareti sırasında toplanan kalabalığı selamlamak isteyen Macron'a Cezayirliler "Yaşasın Cezayir" sloganlarıyla karşılık verdi. Beyaz saçlı bir kişinin Macron'a "Buradan defol git. Cezayir çok yaşasın" dediği duyuldu.

Türkiye'den Macron'un küstah sözlerine tepki Dışişleri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron gaz umuduyla gittiği Cezayir'de Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, ' Fransa başka ülkelere ithamda bulunmadan kendi sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli.' ifadesine yer verildi.