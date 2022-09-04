Türkiye Gazetesi

Türkiye-İsrail arasında normalleşme adımlarında gelişmeler yaşanıyor. Son dönemdeki diplomatik adımlar, iki ülkenin büyükelçi atama kararı ilişkileri normalleştiriyor.

İsrail’in Hayfa limanına yıllar sonra bir Türk savaş gemisi demir attı. Türk savaş gemisi F-247 TCG Kemalreis ABD donanmasına ait USS Forrest Sherman ile birlikte yıllar sonra İsrail limanına demirleyen ilk Türk savaş gemisi oldu.

TCG Kemalreis’in bir NATO tatbikatı kapsamında bölgede olduğu öğrenildi. İsrail basını söz konusu gelişmeye büyük yer ayırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Yerleştirme, İsrail'in NATO ile işbirliği ve desteğinin bir parçası" denildi.

12 YIL SONRA İLK GERÇEKLEŞTİ

TCG Kemalreis2010'dan bu yana İsrail'e yanaşan ilk Türk savaş gemisi. Gemide bulunan Türk denizcilerin pasaportlarının olmadığı ve gemiyi terk etmedikleri ifade edildi. Bir yetkili Walla haber sitesine yaptığı açıklamada ise “şu anda karaya çıkmakla ilgilenmiyorlar” dedi. Yetkili, Amerikalı denizcilerin pasaport şartından muaf tutulduğunu da sözlerine ekledi.

İsrail Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurdu İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, sosyal medya hesabından "Türkiye'ye destek olmayacağız" diyerek tarım ürünleri ithalatını dondurduğunu duyurdu.

İsrail Türkiye'den ithal edilecek domatesten vergi almayacak İsrail'de domates fiyatlarının çok yükselmesi üzerine, ülkeye Türkiye'den ithal edilecek belli miktarda domatesin gümrük vergisinden muaf tutulmasına karar verildi.