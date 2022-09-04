Türkiye Gazetesi

Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında tahıl sevkiyatı sürüyor. Son olarak 12 gemi daha hareket etti. Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü gemilerin hareket ettiğini bilirdi.

12 GEMİ DAHA YOLA ÇIKTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatının İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde sürdüğü belirtilerek, bu sabah itibarıyla 12 geminin daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldığı kaydedildi.

Tahıla sıkı takip! Sertifika şartı getirildi Türkiye’nin çabalarıyla Ukrayna tahılının dünyaya ihraç edilmesinin önündeki engeller kaldırılırken, şimdi ise tahıl sevkiyatları sahte belge ve zararlı organizma tespiti nedeniyle sıkıntıya girdi. Türkiye ve Ukrayna’nın ortak çalışmasıyla ortaya çıkan durum sonucu denetimler sıkılaştırıldı.