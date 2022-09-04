Türkiye Gazetesi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Batı’ya gözdağı verdi ve Batı'yı Rusya'yı parçalamamaya çalışmak ile suçladı. Medvedev, nükleer bir gücü parçalamaya çalışmanın 'her zaman ölümlü bir satranç oyunu' olduğunu söyledi ve bunun insanlık için kıyamet günü anlamı taşıyacağını vurguladı.

Rusya-Ukrayna’nın 24 Şubat’ta başlattığı işgal girişimi devam ederken, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımıcısı Dmitri Medvedev başta ABD olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı sürerken Rusya'dan gözdağı gibi bir uyarı geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Batı'yı Rusya'yı parçalamamaya çalışmak ile suçladı.

Medvedev, nükleer bir gücü parçalamaya çalışmanın 'her zaman ölümlü bir satranç oyunu' olduğunu söyledi ve bunun insanlık için kıyamet günü anlamı taşıyacağının altını çizdi. Telegram üzerinden açıklamalarda bulunan Medvedev şu ifadeleri kullandı;

'Bunlar, devletimizin dağılacağına dair gizli bir Rüya ile uyuyan, bizi nasıl küçük parçalara ayıracağını düşünerek uyuyan Anglo-Sakson sapıkların kirli rüyalarıdır.'

BALTIK BÖLGESİNİ İÇİN UYARDI

Geçtiğimiz dönemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları durumunda Moskova'nın bu tehditlere karşı önlem alması gerekeceğini belirten Medvedev, Rusya’nın bölgeye İskender füzeleri, hipersonik silahlar ve nükleer bombalara ev sahipliği gemiler sevk edebileceğini ima etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğu bir durumda Baltık bölgesinin nükleerden arındırılmış statüsünden bahsetmek mümkün olmaz.'

MAHŞERİN ATLILARI YOLA ÇIKTI

Medvedev, geçtiğimiz dönemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları durumunda Moskova'nın bu tehditlere karşı önlem alması gerekeceğini belirtmişti. Rusya’nın bölgeye İskender füzeleri, hipersonik silahlar ve nükleer bombalara ev sahipliği gemiler sevk edebileceğini belirten Medvedev, “İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğu bir durumda Baltık bölgesinin nükleerden arındırılmış statüsünden bahsetmek mümkün olmaz” demişti.

Medvedev ayrıca Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmak için ABD tarafından sağlanan füzeleri kullanması halinde Moskova'nın batıdaki şehirlere saldıracağı konusunda uyarılara imza atmıştı. 'Mahşerin atlıları yola çıktı' diyen Medvedev Ukrayna'ya gönderilen füzelerin Rusya'yı hedef alması durumunda topyekûn saldırı tehdidinde bulunmuştu.

NATO'dan gözdağı! Baltık Denizi'nde tatbikat yapacak NATO, Baltık Denizi'nde savaş gemisi, savaş uçağı ve 7 bin askerin katılımıyla tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor. Tatbikata katılacak ülkeler arasında Türkiye de var.

Rusya'dan Baltık ülkeleri ile Slovakya’nın 7 diplomatını sınır dışı etme kararı Rusya 2 Litvanyalı, 1 Letonyalı, 1 Estonyalı ve 3 Slovakyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti, diplomatların 5 Mayıs’a kadar ülkeyi terk etmeleri istendi.