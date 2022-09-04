Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olarak bilinen Lihtenştayn'da, milletvekilleri parlamentoda 'deprem sigortası'nı görüşürken peş peşe iki deprem meydana geldi. Deprem ile ilgili görüşmeler yapılırken meydana gelen sarsıntılar siyasetçileri korkuttu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

İlerici Yurttaşlar Partisi (FBP) milletvekili Bettina Petzold-Mahr'ın konuşması esnasında meydana gelen depremin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde, ilk sarsıntının hissedilmesiyle milletvekilinin konuşmasına ara verdiği ve etrafına bakınarak gülümsemeye çalıştığı görüldü.

Ardından meydana gelen ve ilkinden daha şiddetli olan ikinci depremde ise milletvekili endişeye kapıldı. Art arda yaşanan depremlerin ardından parlamento oturumu ertelendi.

AVRUPA'NIN EN KÜÇÜK DÖRDÜNCÜ ÜLKESİ

İsviçre ile Avusturya arasında bulunan ve 39 binin biraz altında nüfusa sahip olan Lihtenştayn'da 1 Eylül'de gerçekleşen depremin 4 büyüklüğünde olduğunu açıklandı. Depremin ardından herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi.

Lihtenştayn, 160 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Avrupa'nın en küçük dördüncü ülkesi.

Antalya'da 50 bin bina için deprem tehlikesi: Uzman isim özellikle 4 ilçeyi saydı ve uyardı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Özçelik, son dönemde Akdeniz ve Ege bölgesinde meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaparak Antalya’daki binalarla ilgili uyarıda bulundu. Özçelik, Antalya’da 50 bin civarında binanın deprem riski altında olduğunu belirterek tehlikenin batı ilçelerinde daha da arttığını aktardı.