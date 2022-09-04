Türkiye Gazetesi

ABD’nin Tayvan’a füze satışına onay vermesi ile Pasifik’teki gerilim daha da yükseldi. ABD’nin geçtiğimiz cuma günü Tayvan'a Harpoon gemisavar füzeleri ve Sidewinder kısa menzilli havadan havaya füzeler de dahil olmak üzere 1,1 milyar doları değerindeki füze satışını onaylamasının ardından, Çin'den tepki geldi.

Çin’in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Tayvan'a füze satışı onayını "derhal iptal etmesi" gerektiğinin altını çizdi.

Liu açıklamasında, "ABD'nin Tayvan’a füze satışı, Tayvan Boğazındaki barışa zarar veriyor ve aynı zamanda Çin’in iç işlerine de karışmış sayılıyor. Bu karar uluslararası hukuka ve temel ilkelere aykırıdır. Çin, bu durumun gelişmesine bağlı olarak meşru ve gerekli karşı önlemleri kararlılıkla alacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD ise dün yaptığı açıklamada Tayvan için onaylanan satışların, ABD'nin uzun süredir devam eden politikasını yansıttığını ve bu tür satışların "Tayvan'ın güvenliği için gerekli" olduğunu ifade etmişti.

ABD'den Tayvan'a 1 milyar dolarlık silah satışına onay Tayvan ile Çin arasındaki gerilim devam ederken, ABD'den yeni bir silah satışı kararı çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a toplam değeri 1 milyar 106 milyon dolar olan askeri ekipman satışına onay verdi.

Tayvanlı iş adamı 3 milyon sivil savaşçıya fon sağlayacak Mikroçip girişimcisi Robert Tsao, Çin’in saldırılarına karşı sivil savunma güçlerini eğitmek ve donatmak için 32 milyon dolar fon sağlayacağına dair söz verdi.