Türkiye Gazetesi

Çing'de koronavirüs vakaları yeniden patladı. Hong Kong Özel İdari Bölgesi Sağlık Koruma Merkezi, şehirde son 24 saatte 193'ü dış kaynaklı 10 bin 683 vaka tespit edildiğini bildirdi.

BİR GÜNDE 8 KİŞİ CAN VERDİ

Böylelikle yaklaşık 7,3 milyon nüfuslu Hong Kong'da ağustos başından bu yana artan günlük vaka sayısı son 3 günde 10 bini aşmış oldu. Son 24 saatte virüs yüzünden 8 kişi hayatını kaybederken halen 18'i yoğun bakımda 2 bin 793 hastanın tedavi gördüğü aktarıldı.

Merkez yetkilisi Doktor Albert Au, vakaların şubat ve mart aylarında olduğu gibi katlanarak artmadığını belirterek "Fakat son bir ayda iki katına çıkan günlük vakalardaki artış eğiliminin sürmesini bekliyoruz" dedi.

KANALİZASYONDAN NUMUNE ALINIYOR

Şehrin farklı ilçelerinde kanalizasyonlardan alınan numunelerde hane başına virüs miktarının son 5 günde mart ayı başındaki düzeylere ulaştığına dikkati çeken Au, Omicron'un bulaşıcılığı yüksek BA.5 alt varyantının hakim hale gelmesiyle genel bağışıklık düzeyinin azaldığını vurguladı. Au, şubat ve mart aylarında virüse yakalananların yeniden aşı yaptırmadılarsa, antikor düzeylerinin azalacağı ve yeni enfeksiyon riski taşıyacağı uyarısında bulundu.

Hong Kong açıklarında vinç gemisi alabora oldu: 27 kişi kayıp Çin bandıralı vinç ve mühendislik hizmetleri gemisinin, Hong Kong açıklarında tayfun nedeniyle alabora olduğu ve gemideki 27 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Hong Kong'ta gemi ikiye bölündü: Onlarca kişi aranıyor Hong Kong’u etkisi altına alan Chaba Fırtınası 50 kişinin bulunduğu gemiye ikiye ayırdı. 30 yolcusu ve 20 mürettebatı olan gemide yaşanan hadiseden sonra onlarca kişi denize düştü.