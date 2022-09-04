Türkiye Gazetesi

ABD’nin dünyaca ünlü kızıl kanyonları ve dev çölü ile meşhur Arizona eyaleti korku filmlerini aratmayan bir kum fırtınası yaşadıç

Maricopa ilçesinde kayda alınan kum fırtınası devasa boyutlara ulaşırken, 11 binden fazla haneyi de elektriksiz bıraktı.

Görüş mesafesinin düşmesi ile trafikte de aksamalar yaşandı.

Kum fırtınasının 80 kilometre genişliğe ve 6 bin fit yüksekliğe sahip olduğu ifade edildi.

Kum fırtınasının yer yer rüzgar hızının yaklaşık saatte 105 kilometre hıza ulaştığı açıklandı.

Suudi Arabistan’da kum fırtınası: Yetkililerden sokağa çıkma uyarısı geldi Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı kum fırtınası vurdu.

Irak'ta 'kum fırtınası' tatili Irak'ta şiddetl, kum fırtınası nedeniyle hayat felç olurken, yarın resmi tatil ilan edildi. Ülke havalimanlarındaki uçuşlar da askıya alındı.

Irak'ta yoğun kum fırtınası: Eğitime ara verildi, uçuşlar askıya alındı Irak'ı dün etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Bağdat ve Necef'te uçuşlar askıya alınırken, başkent Bağdat'ta resmi tatil ilan edildi.