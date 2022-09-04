Türkiye Gazetesi

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Rusya Federasyonu Büyükelçisi John J. Sullivan, ABD elçisi olarak görev süresini tamamladı ve bugün Moskova'dan ayrıldı." ifadesi yer aldı.

Eski Başkan Trump döneminde atanan Sullivan'ın Rusya'da 3 yıl görev yaptığı, yeni atama yapılana kadar Elizabeth Rood'un ABD Büyükelçiliği Moskova Maslahatgüzarı olarak görev alacağı belirtilen açıklamada, Sullivan'ın emekli olacağı kaydedildi.

5 FARKLI ABD BAŞKANI İLE ÇALIŞTI

Rusya'nın Ukrayna ile savaşa girdiği bir dönemde ABD-Rusya ilişkilerini yürüten Sullivan, Dışişleri Bakan Yardımcılığı, Adalet, Savunma ve Ticaret bakanlıklarında üst düzey pozisyonlar da dahil olmak üzere, 40 yıl boyunca ABD'nin çeşitli kurumlarında 5 ABD başkanı dönemine tanıklık etti.

GARBAÇOV'UN CENAZE TÖRENİNE KATILMIŞTI

Tecrübeli Büyükelçi Sullivan, son olarak dün, eski Sovyet Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un Moskova'daki cenaze törenine katılmıştı.

Sullivan, Aralık 2019'da Trump'ın aday göstermesiyle Senato'nun iki kanadından da güçlü bir onay almış, ABD Başkanı Joe Biden da göreve geldikten sonra ABD Büyükelçisinin görevinde kalmasını istemişti.

İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Beyaz Saray’da görüştü.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan, Washington'a dönecek ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, istişarelerde bulunmak üzere Washington'a döneceğini açıkladı.