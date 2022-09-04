Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün ve 28 ülke ile iki hafta sürecek bir askeri tatbikat başlattıklarını duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada "ABD, Ürdün ve diğer 28 ülke, bugün Ürdün'de iki haftalık 'Eager Lion' tatbikatını başlattı. 4-15 Eylül arası düzenlenecek uygulama, bölgedeki en büyük askeri tatbikatlardan birini temsil ediyor" ifadeleri kullanıldı. Tatbikatın "ortak ülkeler arasında askeri uzmanlık alışverişi yapmak ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek" amacını taşıdığı belirtildi.

Bu sene 10'uncusu düzenlenen askeri tatbikat "uzun menzilli bombardıman, hayali düşmanlardan gelen siber tehditlere karşı savunma, kurumlar arası iletişim ve koordinasyon, terörle mücadele becerilerinin geliştirilmesi, entegre hava ve füze savunma senkronizasyonu, deniz ve sınır güvenliği için gelişmiş yeterlilikler, afet müdahalesi ve insani yardım" gibi başlıkları içeriyor.

Tatbikat, ABD Merkez Komutanlığı'nın bölgedeki en güçlü ve güvenilir ortaklarından Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile ABD askeri ilişkisinin en önemli olayı olarak kabul ediliyor.

ABD'nin Rusya Büyükelçisi emekliye ayrılıyor Ruya'nın Ukrayna'yı işgali ile ABD-Rusya arasında yıllardır süren gerilim zirveye tırmanırken, ABD Rusya'ya bir dizi yaptırım uyguladı. ABD Rus oligarkların mallerına el koyarken, Rusya çok sayıda ABD'li diplomarı sınır dışı etti. Bu süre içerisinde ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan'ın da görev süresinin dolduğu ve emekliye ayrılacağı açıklandı.

ABD'de korku filmlerini aratmayan manzara! Dev kum fırtınası 11 bin haneyi elektriksiz bıraktı ABD’nin çölü ve kanyonları ile meşhur eyaleti Arizona'da etkili olan dev kum fırtınası 11 binden fazla haneyi elektriksiz bıraktı.

2022 FIVB Dünya Şampiyonası... A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'yi elinden kaçırdı 3-2 Tarihinde ilk kez Dünya Voleybol Şampiyonası'na katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turunda ABD’ye 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.