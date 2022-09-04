Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasında 8 aydır süren savaşın sonu gelmiyor.

Rusya işgali sürdürerek Ukrayna'da ilerleyişine devam ederken, Ukrayna ordusu ve halkı da direnişe tam gaz devam ediyor.

Son olarak Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı görüntülü paylaşımda, savaşın son durumuna ilişkin bilgiler verdi.

'İŞGALCİLER KIRIM'DAN KAÇMAYA BAŞLADI'

Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım meselesine değinen Zelenskiy, "Ukrayna bayrağının ve özgür hayatın Kırım'a geri döneceğine inanıyorum. Tüm topraklarımızı ve halkımızı özgürleştireceğiz. Ukrayna ordusu, istihbarat servisimiz, özel servislerimiz bunun için gerekli adımları atıyor. Bu adımları duyabilirsiniz. İşgalciler şimdiden Kırım'dan kaçmaya başladılar. Bu onlar için doğru seçim." dedi.

' 3 BÖLGEYİ GERİ ALDIK'

Zelenskiy, ikisi Ukrayna'nın güneyinde, biri doğusunda olmak üzere 3 yerleşim bölgesinin Rus güçlerinden geri alındığını belirterek, Ukrayna güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı, geri alınan yerleşim birimlerinin neresi olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan, yerel basında yer alan bilgilere göre, Herson'daki Visokopilya köyü ile Donetsk'e bağlı Ozerne köyü Ukrayna güçleri tarafından geri alındı.

Ukrayna ordusu, 29 Ağustos'ta ülkenin güneyinde yer alan Herson bölgesinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattığını duyurmuştu.

İtalyan basınından çok konuşulacak iddia: Zelenskiy villasını Ruslara kiraladı Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna lideri Zelenski hakkında çok konuşalacak iddia gündeme bomba gibi düştü. İtalya’da IL Tirreno gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Toskana’daki villasını Rus bir çifte kiraladığını öne sürdü.

Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti ile görüştü Rusya'nın işgali ile Rus ordusunun kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali için tehlike sinyalleri verilirken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santralin durumunu görüşmek için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi.

Zelenskiy’den nükleer korkuyu artıran uyarı: Felaket yakın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nde dün çıkan yangın sonrası santralin çalışması kısa süreliğine durdu. Ukrayna lideri Zelenski, "Radyasyon felaketi yakın" uyarısı yaparak bir kez daha dünyaya çağrıda bulundu.