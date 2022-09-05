Türkiye Gazetesi

Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası'ndaki Klyuchevskaya Sopka Yanardağına geçtiğimiz salı günü tırmanışa başlayan 12 kişilik bir dağcı grubu zorlu hava şartları nedeniyle acil yardım ekiplerine sinyal gönderdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı arama kurtarma çalışmalarına başladı.

4 bin 754 metre yükseklikle Rusya'nın en büyük yanardağı olarak bilinen Klyuchevskaya Sopka Yanardağına doğru yürüyüşe geçen 2'si rehber toplam 12 kişiden 3'ü, 3 bin 300 metrede kurulan kampta kalarak yürüyüşü yarıda bıraktı. 9 dağcı dağ tırmanışına devam ederken 4 bin 150 metre yüksekliğe çıktıklarında dağcılar kar kaplı dağda kaydı. Uçurumdan aşağıya düşen dağcılardan 5'i olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Kamçatka yarımadasındaki yetkililere göre, ilk başta 6 kişi hayatını kaybetti. İki rehberin de yer aldığı 12 kişilik gruptan altı kişinin daha mahsur kaldığı düşünülüyordu. Ancak ilerleyen saatlerde ölen kişi sayısı 8'e yükseldi.

DAĞCILAR YARALI HALDE BULUNDU

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada 4 dağcıdan 1'inin bilincinin kapalı olarak, 1'inin bacağı kırık olarak ve diğer 2 kişinin hafif yaralanmalarla kurtarıldığı belirtildi. Ancak bilinci kapalı olarak kurtarılan dağcının hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetmesi ile olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Interfax haber ajansı, Kamçatka bölgesinin başbakan yardımcısı Roman Vasilevsky'in 'iki kişinin daha öldüğünü' söylediğini aktardı. Haber ajansına göre, 4 bin 754 metrelik yanardağdan uydu telefonuyla iletişim kuran rehber, iki kişinin daha öldüğünü söyledi. Böylece ölü sayısı 8'e yükseldi.

Ayrıca yürüyüşü yarıda kesen 3 dağcının bulundukları noktadan kurtarma araçları ile alındığı ve kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Yaşanan trajedinin ardından Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı. Tırmanıştaki 5 dağcının Rusya Turizm Bakanlığına kayıtlı olduğu ancak diğer dağcıların lisanslarının bulunmadığı aktarılırken, olayla ilgili ihmali bulunan kamu görevlilerinin de araştırılacağı açıklandı.

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