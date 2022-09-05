Türkiye Gazetesi

ABD’de bir bankanın neden olduğu hata nedeniyle Darres James isimli adam bir anda Forbes’ın listesine girecek kadar zenginlerden biri oldu. James’in müşterisi olduğu banka, 50 milyar doları hesabına yatırdı. Bölece James yanlışlıkla yatırılan para ile dünyanın en zenginlerinden biri oldu.

Bankanın hatası farketmesinin ardından durum düzeltildi. James, yanlışlıkla dünyanın en zenginlerinden biri olan James, "Bu kadar sıfırı hayatımda görmedim" dedi. İki çocuk babası James, ilginç durumu, ‘Bu çok çılgıncaydı hayatımda bu kadar fazla sıfırı bir arada görmemiştim’ sözleriye anlattı.

Durumu bankaya bildiren James, yetkililerin hemen harekete geçtiğini ve paranın birkaç gün sonra hesaptan kaybolduğunu dile getirdi.

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