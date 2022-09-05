Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 2 hafta önce kızını Moskova yakınlarındaki bir köyde aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu kızı Daria Dugina'yı kaybeden Rus siyasetçi Aleksandr Dugin, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamlarda bulundu.

"Ukrayna, Rusya'ya zarar vermek ve sınırlamak için dizayn edildi.'' ifadelerini kullanan Dugin, 'Ukrayna'yı kaybetmek Batı için kayıptır ama büyük bir kayıp değildir. Rusya, NATO çıkarlarını ve varlığını, AB ve ABD'nin varlığını tehdit etmiyor." dedi.

''HER ŞEY HALA KONTROL ALTINDA''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de nükleer silah kullanımıyla ilgili daha önce benzer bir açıklama yaptığı hatırlatan Dugin, "Her şey hala kontrol altında ve plana göre gidiyor. Rusya bu savaşı (Ukrayna Savaşı) kaybettiğini ve egemenliğinin tehdit edildiğini görürse, şüphesiz nükleer silah kullanacaktır" diye konuştu.

''ELİMİZDE KİMSENİN AŞIK ATAMAYACAĞI ARAÇLAR VAR''

Rus lider Putin, Nisan ayında yaptığı açıklamada, "Elimizde kimsenin aşık atamayacağı araçlar var. Ve bunu hava atmak için söylemiyoruz, gerekirse bunları kullanırız" demişti. Putin'in bu ifadeyle, balistik ve nükleer silahları kastettiği ifade edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Putin'in nükleer silahlara başvurabileceğini söylemişti.

Darya Dugina'nın ölümüne sebep olan suikastın aslında babası Aleksandr Dugin için düzenlendiği, baba kızın son nda araç değiştirmesi üzerine ölen kişinin Darya olduğu iddiaları da gündeme gelmişti.



NE OLMUŞTU?

Rus siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'nın 22 Ağustos'ta seyahat ettiği otomobilin Moskova bölgesinde patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Darya Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, Dugina'nın, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesinde patlatılması nedeniyle hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Cinayetin detaylarının ortaya çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, "Suçun Ukrayna özel servisleri tarafından hazırlanıp işlendiği tespit edildi. Öldürme planı, 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildi. Vovk, 12 yaşındaki kızıyla 23 Temmuz'da Rusya'ya gelerek bilgi toplamak için Dugina'nın yaşadığı evde daire kiraladı." ifadelerine yer verildi.

Darya Dugina’nın suikastçısıyla ilgili şok iddia! Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'yı suikast düzenlediği iddia edilen Ukraynalı Natalya Vovk'un bıçaklanarak öldürüldüğü yönünde haberler ortaya atıldı, fotoğraf paylaşıldı. Avusturya İçişleri Bakanlığı kadının son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Zelenskiy, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin suçlamaları reddetti Zelenskiy, Rusya'dan gelen Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmesinden Ukrayna'nın sorumlu olduğu yönündeki suçlamayı reddetti.

Rusya'dan Dugina cinayetinin peşinde: Görüntüler yayınlandı! Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina’yı öldürdüğünü açıkladığı kadının Rusya’daki bazı görüntülerini paylaştı.