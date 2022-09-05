Türkiye Gazetesi

Avrupa’da enerji fiyatlarında yaşanan artışa İtalya’da bir restoran değişik bir çözüm üretti. Restoran elektrik faturalarında yüzde 500’e varan artış yaşanması nedeniyle ışıkları kapatmaya karar verdi.

Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, “Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak” yorumu yapıldı.

Uzmanlar, İtalya’nın 2021 yılında 43 milyar euroya mal olan enerji ithalatında bu yıl 60 milyar euroya yakın artış beklendiğini belirtti. Öte yandan Rus petrol şirketi Gazprom geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen yağ sızıntısı nedeniyle Avrupa'ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu bildirmişti.

İtalyan basınından çok konuşulacak iddia: Zelenskiy villasını Ruslara kiraladı Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna lideri Zelenski hakkında çok konuşalacak iddia gündeme bomba gibi düştü. İtalya’da IL Tirreno gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Toskana’daki villasını Rus bir çifte kiraladığını öne sürdü.

Almanya’da enerji tasarrufu önlemleri yürürlüğe girdi Avrupa ülkelerinde baş gösteren enerji krizine karşı tasarruf planları devreye giriyor. Almanya’da Rusya’dan ithal edilen doğalgaza olan bağımlılığı azaltmak için tasarruf tedbirleri yürürlüğe girdi.

AB tasarruf etme derdindeyken Rusya'dan büyük meydan okuma: Vermediği gazı yakıyor Rusya'nın Finlandiya sınırına yakın bir doğalgaz tesisinden her gün 10 milyon dolar değerindeki gaz yakıldığı ortaya çıktı. Uzmanlar, burada yakılan gazın daha önce Almanya'ya ihraç edildiğini söylüyor.