Hindistan’da bir lunaparkta yürekleri ağıza getiren olay yaşantı. Pencap eyaletine bağlı Mohali bölgesinde dün akşam saatlerinde bir lunaparktaki dönen salıncak düştü. Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu salıncaktaki 30 kişiden 13’ünün yaralandığı belirtildi. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi sonucu yaralılar 6. Etap Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, olayın salıncakta bulunan hidrolik telin kopmasından kaynaklandığının tahmin edildiği bildirildi. Sosyal medya paylaşılan görüntüde dönen salıncağın yaklaşık 25 metre yükseklikten hızla düştüğü ve insanların korkuyla çığlık atıp kaçtığı görüldü.
Lunaparkta gondol devrildi: Çok sayıda kişi yaralandı
Bir lunapark faciası da Irak’ta yaşandı. Gondolun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Lunaparktaki tren raydan çıktı: 1 ölü, 3 yaralı Giresun'da bir lunaparkta bulunan raylı oyuncağın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.