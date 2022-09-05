İran'da bugün orta şiddette deprem meydana geldi. İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin şehrinde depremin büyüklüğü 5.4 olarak ölçüldü. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’den yapılan açıklamada, İran’ın Hürmüzgan Eyaletine bağlı Fin şehrinde yerel saatle 13.44’te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İran başörtüsü yasasına uymayanları yüz tanıma sistemi ile tespit edecek
İran hükümeti, başörtüsü takma zorunluluğuna uymayan kadınları tespit etmek için yeni bir sisteme geçmeye hazırlanıyor. Yüz tanıma teknolojisini kullanmayı planlayan hükümet yeni bir kararnameye imza attı.
İran denizde ele geçirdiği ABD’nin insansız deniz aracını iade etti ABD'li bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, İran donanmasına ait savaş gemisinin iki yelkenli insansız deniz aracını sudan çıkardığını ve üzerlerini muşamba ile kapattığını ileri sürdü. İran, ele geçirdiği deniz araçlarını iade etti.