Türkiye Gazetesi

Rusya’nın-Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 6 aydır devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'da yaşanan doğalgaz problemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattından Almanya'ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunun açıklanmasının ardından Batı'yı suçlayan Peskov, bunun nedeninin Rusya'ya uygulanan yaptırımlar olduğunu söyledi.

Yaptırımların boru hattındaki bakım çalışmalarında "kaosa neden olduğunu" söyleyen Peskov, Rusya'nın siyasi bir hamle olarak Avrupa'ya gaz akışını durduğu iddialarını reddetti.

‘PROBLEMLERİN NEDENİ RUSYA’YA UYGULANAN YAPTIRIMLAR’

Yaptırımların, Alman Siemens şirketinin Portovaya gaz istasyonunda sürdürdüğü bakım çalışmalarını zorlaştırdığını da belirten Peskov, "Gaz arzında yaşanan problemlerin nedeni Almanya ve İngiltere de dahil diğer ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar. Gaz akışındaki sorunların başka bir neden yok" dedi. Peskov ayrıca, yaptırımların kaldırılması halinde, onarımların kolaylıkla tamamlanabileceğini ve akışın yeniden sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

SÜRESİZ OLARAK DURDURDU

Rus petrol şirketi Gazprom, bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında Kuzey Akım 1 gaz boru hattından Avrupa'ya gaz akışının durdurulduğunu açıklamasının ardından, 3 günlük süre zarfında türbinlerin bakımlarının gerçekleşemediğini duyurmuştu.

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller, yağ sızıntısı nedeniyle türbinlerin bakımlarının ancak Kanada'daki fabrikada mümkün olduğunu söyleyerek, "Bugün Siemens'in gaz kompresör ünitelerinin bakımlarını gerçekleştirme fırsatı neredeyse hiç yok. Bu sorun ancak Kanada'daki fabrikada çözülebilir" demişti.

Öte yandan Gazprom tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise Avrupa'ya gaz akışının tamamen durdurulduğu ve gaz akışının ancak bakım ve onarım çalışmalarının ardından gerçekleşebileceği belirtilmişti. Gazprom, bu sürenin ne zaman tamamlanacağı konusunda ise tarih vermemişti.

Doğal gaz çalışması yaparken tarih buldular Afyonkarahisar’da doğal gaz çalışmaları sırasında tarihi eser bulundu. Kepçenin bıçağında büyük bir lahit mezarı takıldı. Lahit mezar yetkililer tarafından koruma altına alındı.

Yaptırımlar petrol krizinin fitilini ateşledi: Rusya satmayacak Rusya ile AB ülkelerindeki yaptırımlar nedeniyle yaşanan restleşmeler yeni sorunları da beraberinde getirdi. Rusya’dan G7 ülkelerine yeni bir hamle geldi. G7 ülkelerinin maliye bakanları, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşmaya varırken, Rusya da yaptırımı uygulayan ülkelere petrol satmayacaklarını açıkladı.