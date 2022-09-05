Türkiye Gazetesi

Avrupa, Rusya'nın doğalgaz vanalarını süresiz kapatması üzerine zor günler geçiriyor. Batı ülkeleri, hem enerji kriziyle hem de artan enflasyon ile mücadele ediyor.

Belçikalı ünlü ekonomist Bruno Colmant, ülke gündemine oturan bir analiz yaptı. Colmant katıldığı bir televizyon programında "Muhtemel dev bir sosyal facianın eşiğindeyiz. Rusya-Ukrayna Savaşı yüzünden patlak veren enerji krizi, halkın yüzde 40'ının yoksulluk sınırının altına düşmesine sebep olacak" dedi.

"2008 KRİZİNE BENZİYOR"

Colmant “İçinden geçtiğimiz enerji krizi, Covid krizinden çok daha büyük. 2008'de borsayı yönetiyordum. Şimdilerde yaşananları gördükçe tıpkı 2008 yılında yaşanan derin krizin benzeri detaylar görüyorum ve aynı korkuyu yaşıyorum. Bu durumda sosyal devlet yaşayabilir mi?” ifadelerini kullandı.

"BANKALAR KURTARILDI, ŞİMDİ DE HALK KURTARILMALI"

Büyük bir sosyal faciaya doğru gidildiğini vurgulayan Colmant "Devletler, vatandaşları için çözümler üretebilir. 2008 yılında nasıl bankalar kurtarıldı ise şimdi de benzer bir girişim halk için yapılmalı. Enerji fiyatlarına tavan ücret konulmalı ve halk mali bakımdan indirimler yoluyla desteklenmeli" değerlendirmesinde bulundu.

"ŞİRKETLER İFLAS EDECEK"

Ünlü ekonomist, mevcut enerji krizinin doğru yönetilmemesi durumunda ciddi sosyal tehlikelerin ortaya çıkabileceğini aktardı. Bruno Colmant, Belçika'da çok sayıda şirketin iflas edeceğini iddia etti.

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