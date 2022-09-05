Türkiye Gazetesi

Tucuman Eyaleti'ndeki bir klinikte çalışan doktor, hemşire ve hasta bakıcılar bir hafta içinde zatürrreye yakalanıp hayatlarını kaybetti.

Ölümlerin nedeni araştırlırken hastalığa, legionella adlı bir bakterinin sebep olduğu ortaya çıktı.

İlk başlarda tespit edilemeyen bakteri, kısa sürede 6 kişinin ölümüne, toplam 13 kişinin de hastalanmasına yol açtı.

8 KİŞİYİ DAHA HASTA ETTİ

Tucuman Eyaleti Sağlık Bakanı Luis Medina Ruiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "En az 8 yeni hasta daha tespit ettik. Bunlardan biri klinikteki hastalardandı, 2'si sağlık çalışanı ve 5'i de hasta bakıcı" dedi.

Hayatını kaybeden son iki hastanın 64 ve 81 yaşlarında olduğunu, bu kişilerin farklı sağlık sorunlarının bulunduğunu aktaran Ruiz, hastalığa yakalananlardan ikisinin durumunun ağır ve solunum cihazına bağlandığını belirtti.

BİR HAFTA İÇİNDE ÖLDÜRMEYE BAŞLADI

Luz Medice isimli klinikte ortaya çıkan hastalık için Ruiz, tüm hastaların klinikle bağlantılı olduğunu, klinik dışında bir hastanın görülmediğini söyledi.

Bakterinin sebep olduğu hastalık geçen hafta ortaya çıkmış, bir doktor ve hemşirenin ölümüne neden olmuştu. Hastalığın ilk başlarda ne olduğu belirlenemediği için endişeye yol açmıştı.

SU VE HAVALANDIRMADAN BULAŞIYOR

Arjantin Sağlık Bakanlığı, akciğer hastalığına legionella bakterisinin neden olduğunu açıklamıştı. Bakanlık, hangi tür olduğu üzerine çalışmaların devam ettiğini ancak legionella pneumophila enfeksiyonuna (lejyoner hastalığı) sebep olan legionella bakterisinden şüphelenildiğini kaydetmişti.

Bakanlık, bakterinin su veya merkezi havalandırma sistemleri vasıtasıyla solunum yoluyla bulaştığını, hastalığın insandan insana bulaşmadığını duyurmuştu.

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