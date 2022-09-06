Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

arabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılması sürecinde dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a desteğini hiç kesmeyen Türkiye, şimdi de Karabağ’ın yenilenmesi için Azerbaycan’ın yanında olacak. Bu kapsamda, Türk Devletleri Teşkilatı tarafından 16 Eylül’de Karabağ’ın önemli şehirlerinden Şuşa’da ‘Karabağ İş Forumu’ düzenlenecek. Karabağ Bölgesinin restorasyonu ve yeşil dönüşümünün konu edileceği İş Forumu’nda Karabağ ve doğu ekonomik bölgesinde yatırım imkânlarının değerlendirilmesi için özel oturum da yapılacak. İş Forumu’na Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov, Türk Devletleri Teşkilatı Bağdad Amreyev ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’ın ticaret ve sanayi odalarının başkanları ile çeşitli devlet kurum ve kuruluşların temsilcileri katılacak.

7 ALANDA İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Öte yandan, İş Forumu’nda kurumlar arası görüşmeler de gerçekleştirilecek. Bu görüşmeler 7 sektör üzerinden yürütülecek. Heyetler; inşaat (yeşil altyapı), tarım ve gıda, yenilenebilir enerji, hafif sanayi (tekstil, makine aksamı, yedek parçalar), turizm, madencilik ve bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda istişarelerde bulunacak. Anlaşılan alanlarda yeni işbirlikleri ve yatırımlara gidilecek.

Söz konusu alanlarda Türkiye’den firmalar öne çıkıyor. Bu anlamda özellikle yenilenebilir enerjide çeşitli görüşmelerin devam ettiği biliniyor. Geçen yıl Bakü’de konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de “Azerbaycan’ın yenilenebilir enerjiyle alakalı ciddi hedefleri var. Özellikle de işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinde ‘yeşil enerji’ hedefleri bulunuyor. Azerbaycan, yenilenebilir enerji konusunda, özellikle rüzgâr enerjisinde potansiyeli yüksek bir ülke. Hem kıyıda hem de kıyıya yakın yerlerde deniz üstünde rüzgâr türbinlerinin inşasına dönük projeleri var. Şu anda Karabağ’daki yatırımlar devlet eliyle gidiyor. Orada hem güneş hem de rüzgâr alanında yatırım planlıyorlar. Türkiye’de bu konuda tecrübesi ve deneyimi olan şirketler de buraya gelip görüşecekler, müzakere edecekler. Anlaşmaya bağlanırsa mutlu oluruz ama henüz sonuçlanmış bir anlaşma yok. Görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Yine burada doğalgaz çevrim santralleri düşünüyorlar” demişti.

Aliyev: Karabağ'daki Ermenilerin hak ve güvenlikleri sağlanacak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki Ermeni nüfusa herhangi bir statü ve özel ayrıcalık tanımayacaklarını fakat hak ve güvenliklerinin Azerbaycan devletince sağlanacağını söyledi.

Erdoğan Putin ile görüşecek: Gündem Karabağ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin ile görüşmek için bugün Soçi'ye gidecek. 17 gün içerisinde 2'nci kez yüz yüze görüşecek olan liderlerin ajandası kabarık.