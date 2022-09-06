Türkiye Gazetesi

Okul servisi skandallarına Japonya'da dün bir yenisi daha eklendi. Makinohara kentinde sabah saatlerinde okula ulaşan ve 6 öğrenci ile müdürün bulunduğu anaokulu servisinde 3 yaşındaki kız çocuğu unutuldu. Eve dönüş saatinin yaklaşması nedeniyle saat 14.00 sıralarında okul servis aracının kapısını açan okul personeli, 3 yaşındaki kız çocuğunu araç içerisinde baygın halde buldu.

'SICAK ÇARPMASI' NEDENİYLE ÖLDÜ

Hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki minik öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede dün saat 12.55 sıralarında sıcaklığın 30.5 dereceye kadar yükseldiği açıklanırken, 3 yaşındaki kızın sıcak çarpmasından öldüğü belirtildi. Shizuoka polisi, olayın yaşandığı anaokulunda ihmal şüphesiyle bugün arama yaptı. Olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

BENZERİ YAŞANMIŞTI

Ülkenin Fukuoka eyaletinde geçtiğimiz yıl benzer bir ihmal yaşanmış, 5 yaşındaki bir çocuk kilitli anaokulu servisinde yaklaşık 9 saat unutulduktan sonra sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ülkede infiale neden olan olayın ardından, hükümet yerel yönetimlere tedbirlerin artırılması talimatı vermişti.

Japonya'da 'maymun' alarmı: Saldırılar arttı Japonya maymun saldırısına uğrayan kişilerin sayısı arttı. Yamaguchi eyaletinde geçtiğimiz pazartesi 8 kişiye saldıran maymunların, 50 kişiye daha saldırarak yaraladığı açıklandı. Yetkililer maymunların genelde çocuk ve yaşlılara saldırdığını belirtti.

Japonya'dan 37 milyon kişiye çağrı: Işıkları kapatın Japon hükümeti, 37 milyon kişiye sıcak hava dalgası nedeniyle oluşabilecek arz problemini gerekçe göstererek, Tokyo ve çevresinde yaşayanlara daha az elektrik kullanma çağrısı yaptı.