Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı enerji piyasalarını derinden etkiledi. Ukrayna’ya silah yığan Avrupa ülkeleri Rusya’nın yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. Tarihinin en zor kışını geçirecek olan Avrupa, hazırlıklara şimdiden başladı. Soba, kibrit, mum çeşitli tasarruf önlemlerinin konuşulduğu Avrupa’da ilginç bir haber de İsviçre’den geldi. İsviçre’nin Blick gazetesinde yer alan haberde kış mevsiminde yeterli doğal gaz stokunun olmaması durumunda odaların ısı seviyesinin 19 derece, sıcak su seviyesinin ise 60 dereceyle sınırlandırılacağı yazıldı.

POLİSLER TEFTİŞ EDECEK

Elektrikli sobalarının da yasaklanacağının konuşulduğu ülkede, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı belirtildi. Enerji sıkıntısının acil seviyeye gelmesi durumunda hükümetin öngördüğü tasarruf tedbirlerine uymayanlara 3 yıla kadar hapis cezası ve para cezası kesileceği vurgulandı. Basına konuşan İsviçre’nin eski Konfederasyon Başkanı ve Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, tasarruf tedbirlerin polisler tarafından denetlenip denetlenmeyeceğine ilişkin soruya, "Biz polis devleti değiliz. Tedbirlerin kontrolü için polis her eve girmeyecek fakat seçilen bazı noktalar teftiş edilecek." şeklinde cevapladı.

Avrupalılar kışı Türkiye'de geçirecek: Enerji krizi tatil alışkanlığını değiştirdi Enerji krizi tatil alışkanlığını da değiştirdi. Peşi sıra tasarruf önlemleri alan Avrupa için kış zor geçecek. Kış için Türkiye’yi tercih eden turistler Antalya’ya akın etti. Yaz bitse de tatil sezonu yoğunluğu sürüyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, Kasım ve Aralık ayına dikkat çekerek açıkladı, “1 milyondan fazla kişinin çalışma sezonu uzayabilir.