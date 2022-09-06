Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşta Putin’in tarafını seçen Çeçen lider Ramazan Kadirov, geçtiğimiz günlerde Telegram kanalından çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Kadirov paylaşımında “Sanırım uzun bir tatili hak ettim. Kovulmadan önce bırakma zamanım geldi” demişti. Çeçenistan Özerk Yönetimi Başkanının bu paylaşımı “Kadirov görevi bırakıyor” olarak yorumlandı. Putin’le de araları açık olduğu bilinen Kadirov’un istifası beklenirken Çeçen liderden beklenmedik bir hamle geldi.

KADİROV’DAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Paylaşımında görevi süresiz ve uzun bırakacağını dile getiren Kadirov, "Uzun zamandır aynı yerde olduğumu fark ettim. Sanırım artık iktidarı bırakma zamanım geldi." İfadelerini kullanmıştı. Kadirov paylaşımın üzerinden çık geçmeden başka bir paylaşım yaptı. Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Telegram hesabından yayınladığı yeni videoda, görevine devam edeceğini söyledi.

Çeçen lider Ramazan Kadirov

“PUTİN İZİN VERMEDİ”

Ukrayna- Rusya savaşında, Rusya’nın yanında yer alarak savaşçılarını cepheye yollan Kadirov yaptığı açıklamada, “Öylece bırakıp gitmeye hakkım olmadığını düşünüyorum. Zira halkım bana bölgenin liderliğini verdi. Ve bana duyulan güveni haklı çıkarmak benim kutsal görevim. Sadece halkıma ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sorarak ayrılabilirim. Görevimden ayrılmayla ilgili konuşmaları geleceğe bırakıyorum. Şimdi yıllık iznimi bile kullanmayacağım” ifadelerini kullandı. Kadirov'un açıklamaları, "Putin izin vermediği için istifa etmedi" şeklinde yorumlandı.

Çeçenistan lideri Kadirov görevi bırakıyor: İktidarı bırakma zamanın geldi Bir süredir Rusya Devlet Başkanı Putin ile arasının açık olduğu iddiaları gündemde olan çeçen Lider Kadirov'dan beklenemedik bir açıklama geldi. Kadirov, liderliği bırakacağı yönünde açıklamalar yaptı.