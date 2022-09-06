Türkiye Gazetesi

Son dönemde Ege ve Doğu Akdeniz'de hukuk ihlallerini ve tacizleri artıran Yunanistan provokasyonlarına bir yenisini ekleyerek, NATO görevi yapan Türk F-16'larına radar kilidi atmıştı. Çıtayı bu denli yukarı çıkaran Yunanistan'a Ankara'nın tepkisi en üst perdeden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç gün önceki açıklamasında Yunanistan'a net bir mesaj gönderek ''Bir gece ansızın gelebiliriz' ifadelerini kullanmıştı. Atina yönetimi, Erdoğan'ın tepkisine karşı sessizliğini bozdu. Miçotakis, "Yunanistan'ın, bir NATO müttefiki tarafından egemenliği sorgulanacak şekilde tehdit edilmesi kabul edilemez" dedi.

ERDOĞAN'DAN SERT MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te konuştu.

Yunanistan'ın Türk jetlerine kilit atarak taciz etmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina yönetimini, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" ifadeleriyle uyardı. Erdoğan ayrıca, "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

MESNETSİZ İDDİALARI TEKRARLADI

Erdoğan'ın sözlerine ilk olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap gelmiş ve yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Yunanistan, günlük küstah ve her türlü sınırı aşan açıklamalar ve tehditler konusunda Türkiye'ye uymayacak. NATO içerisindeki birlik ve beraberliğe kimin zarar verdiğini göstermek için son günlerde yapılan provokatif açıklamaların içeriğine dair müttefiklerimize ve ortaklarımıza bilgi vereceğiz. Aynı zamanda uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde bölgenin tamamı için istikrar ve güvenlik sütunu olarak kalmaya devam edeceğiz."

YUNAN BAŞBAKAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová'yı Atina'daki Maximos Sarayı'nda ağırlayan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle alakalı ilk kez konuştu.

Yunanistan'ın, bir NATO müttefiki (Türkiye) tarafından egemenliği sorgulanacak şekilde tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Miçotakis, temel prensiplerinin; uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net cevap: Bir gece ansızın gidebiliriz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balkan turu ziyareti öncesi açıklamalar yaptı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a gidiyor. Erdoğan, ''Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Balkanların huzuruna desteğimizi vurgulayacağız'' ifadelerini dedi. Yunanistan'ın Ege'deki provokatif hamlelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kilit atma konusunda hassasiyetimiz kararlılıla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

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