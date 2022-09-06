Türkiye Gazetesi

Sivrisinekler aracılığıyla bulaşan Batı Nil virüsü Yunanistan'da yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar Türkiye'ye dikkatli olun çağrısı yaparken hastalığın ilk evrelerinde hiçbir belirti vermediği öğrenildi.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’da genellikle sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, ülke genelinde 160 vakanın tespit edildiği aktarıldı.

VAKA SAYISI 160'A ULAŞTI

Yunanistan’da genellikle sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü vakaları artıyor. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’da Batı Nil virüsü nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, ülke genelinde 160 vakanın tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, vakalardan 98'inin menenjit gibi merkezi sinir sistemini etkileyen rahatsızlıklardan şikayetçi olduğu, 62'sinin ise hafif semptomlar gösterdiği ya da herhangi bir belirti göstermediği belirtildi.

Batı Nil Virüsü belirti vermiyor Son günlerde yeniden gündeme gelen Batı Nil Virüsü (BNV), Yunanistan’da can kaybına sebep olurken, akıllara “Ya bu virüsü kaparsam” sorusunu getiriyor.

Yunanistan’da 11 kişi öldü, Türkiye için uyarı geldi: ‘Batı Nil Virüsü’ ülkemizde de risk teşkil ediyor Yunanistan’da geçtiğimiz gün 123 yeni Batı Nil Virüsü (BNV) vakası tespit edildiği ve 11 virüs kaynaklı ölüm kaydedildiği açıklanmıştı. Komşudaki paniğin ardından ülkemizde de tedirginlik arttı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, konuyla ilgili uyarıda bulunarak, “Batı Nil virüsü viral bir hastalık. İnsanlara da bulaşan ve insanlarda da ölüm yapan bir hastalık. Yunanistan’da komşumuzda olması da ülkemiz için bir risk teşkil ediyor” dedi.

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü'nden 11 kişi hayatını kaybetti Yunanistan'da 123 yeni Batı Nil Virüsü (BNV) vakası tespit edildiği ve 11 virüs kaynaklı ölüm kaydedildiği bildirildi.