Türkiye Gazetesi

Resmi temaslar için Ankara'ya gelen Putin'in başkanlık ettiği Birleşik Rusya Partisi yöneticisi Andrey Klimov, S-400 görüşmelerinin sükunet gerektirdiğini ve bir sıkıntı olmadığı söyledi.

"HERHANGİ BİR SIKINTI YOK"

Rusya Büyükelçiliğinde basın mensupları ile bir araya gelen Klimov, ikinci S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatı konusunda, "Bu görüşmeler sükûnet gerektirir. Zaman zaman dedikodu çıkar. Tek bir şey diyebilirim. Bence S-400 konusunda herhangi bir sıkıntı yok" ifadelerini kullanıldı.

'DİĞER ÜLKELERİ HEDEF ALMIYOR'

S-400'lerin savunma sistemi olduğuna vurgu yapan Klimov, "Üçüncü ülkelere karşı yapılan bir şey değildir. Çünkü S-400 savunma sistemidir. Mesela Yunanistan’a Amerika’nın sattığı uçaklar farklıdır. Taarruz silahları o'' değerlendirmesinde bulundu.

Hem Rusya'nın S-400'üne hem de ABD'nin Patriot’una rakip: ROKETSAN SİPER gümbür gümbür geliyor ROKETSAN İleri Teknolojiler ve Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Sartuk Karasoy, SİPER füzelerinin S-300, S-400 ve Patriot gibi sistemlerin görev yaptığı irtifa ve menzilleri kapsayacak şekilde bloklar halinde tasarlanıp, geliştirildiğini açıklayarak, bu sistemlere rakip olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na S-400 tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Konuşmasında Türkiye'yi S-400 konusunda yabancı basına şikayet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yabancı basına Türkiye'yi savunma sanayiini şikayet edenlere sadece acıyoruz." dedi. Kimsenin Yunanistan'daki Amerikan üslerini eleştirmediğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En ufak ses çıktığı zaman 'Türkiye Yunanistan'ı tehdit ediyor' diyorlar. Eğer bize yan bakan olduğu zaman yan bakana kusura bakmasınlar herhalde biz de düz bakmayız." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması: Yeni gelişme söz konusu değil Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "(Rusya'dan S-400 tedariki) Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir." denildi. Savunma Sanayii Başkanlığı yetkilisi, S-400 alımı ve üretimi konusunda basında yer alan haberlerin doğru olmadığını ifade etti.