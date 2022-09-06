Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek'teki temaslarının ardından Belgrad'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yanı sıra Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol ile Büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Belgrad'a geldi.

Havalimanından ayrılan Erdoğan ve beraberindeki heyet, konaklayacakları otele geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'e yatırım çağrısı! Hedef bir milyar dolarlık ticaret hacminin aşılması 3 günlük Balkan turunun ilk durağı olan Bosna Hersek'de diplomatik temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Bosna-Hersek-Türkiye İş Forumu'na katıldı. Burada yaptığı konusşmada iş adamlarına seslenen Erdoğan Bosna Hersek'e yatırım çağrısında bulunurken, "Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627 milyon dolar olarak gerçekleşti." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç’in kabrine ziyaret Balkan turunun ilk durağında Bosna-Hersek'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarının ardından Bosna Hersek’in ilk Devlet Başkanı merhum Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunda açıkladı: Kimlik kartıyla seyahat dönemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek’e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Üçlü Konsey üyeleri ile ortak açıklama yapıyor. Erdoğan, ''Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ile kimlik kartı ile seyahat edilecek. Dışişleri Bakanımız konuyla ilgili gerekli işlemleri yapacak. Yarın Sırbistan ile de böyle bir anlaşma yapacağız'' açıklamasında bulundu.