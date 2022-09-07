Türkiye Gazetesi

ESMA ALTIN | ANKARA

Dünya siyasetinde kadının rolü artmaya devam ediyor. Bunun son örneği İngiltere’nin önceki gün seçilen 3’üncü kadın başbakanı 47 yaşındaki Liz Truss oldu. Çoğu ülkede kadın liderler ilkler arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk ve tek kadın lideri Tansu Çiller, “Demir Lady” unvanlı İngiltere’nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher, Almanya Şansölyesi ilk kadın başbakan Angela Merkel, Hırvatistan’ın ve Balkanların ilk kadın lideri Kolinda Grabar-Kitaroviç, Güney Kore’nin ilk kadın devlet başkanı Park Geun-Hye, Litvanya’nın ilk kadın cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite bunlardan sadece birkaçı. İşte günümüzde siyasette aktif olarak rol alan kadınlardan bazıları:

AVRUPA’NIN KADIN BAŞBAKANLARI

> Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen: Haziran 2019’dan bu yana başbakanlık görevini yürütüyor.

> İsveç Başbakanı Magdalena Andersson: 30 Kasım 2021 tarihinde başbakanlık görevine geldi. Ülke tarihindeki ilk kadın başbakan.

> Finlandiya Başbakanı Sanna Marin: Dünyanın en genç başbakanı olan Marin, 10 Aralık 2019’dan bu yana başbakanlık görevini yürütüyor.

> İzlanda Başbakanı Katrín Jakobsdóttir: 2017 yılında göreve geldi.

> Gürcistan Başbakanı Salome Zurabişvili: Ülkesinde ilk kadın devlet başkanı olan Zurabişvili, 2018 yılından bu yana devletin başında.

> Yeni Zelanda’nın Başbakanı Jacinda Ardern: 2017 yılında başbakan seçilen Ardern “Ulusun Annesi” unvanını aldı.

ASYA’NIN KADIN LİDERLERİ

> Singapur Cumhurbaşkanı Halimah Yacob: 2001 yılından bu yana siyasetin içinde.

> Nepal Cumhurbaşkanı Bidya Devi Bhandari: Ülkenin ilk kadın devlet başkanı.

> Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid: 75 yaşındaki siyasetçi, 2009 yılından bu yana ülkesini yönetiyor.

> Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen: Tayvan’ın ilk kadın cumhurbaşkanı.

AFRİKA’NIN KADIN LİDERLERİ

> Etiyopya Devlet Başkanı Sahle-Work Zewde: Etiyopya’da göreve gelen ilk kadın. 25 Ekim 2018’den bu yana devlet başkanlığı makamında.

> Namibya Başbakanı Saara Kuugongelwa: 55 yaşındaki siyasetçi, 2015 yılından beri başbakan olarak görev yapıyor.

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